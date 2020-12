Instantáneas

Conejillos de Indias. Las leyes y medidas que crean gobiernos y legislativos para enfrentar la crisis de la pandemia son como las vacunas que aprueban apresuradamente sin culminar la fase de pruebas de reacciones adversas. No saben cómo funcionarán en el mundo real.



La especie humana siempre ha sido conejillo de Indias de la política, la medicina y la economía.



Instante es el tiempo que transcurre entre el momento que miras una foto en Instagram y pasas a la siguiente. Perdimos la facultad de ver, de observar. La contemplación pasó a la historia.



Las investigaciones y denuncias de Daniel Coronell sobre las andanzas del congresista Pulgar son una demostración de cómo el periodismo serio y responsable es el mejor aliado de la justicia.



Después de responder con toda clase de piruetas y vericuetos legalistas los cuestionamientos de la periodista María Jimena Duzán en la W, el flamante Néstor Humberto remata la entrevista con pasmoso cinismo diciendo, “Ahí les dejo bien clarito la verdadsobre mi actuación como Fiscal en el caso ‘Santrich’.” Como quien dice: ¡Jijijijijí¡



Comparado con Néstor Humberto, Satanás es un es un cantor de villancicos.



Son los abogados estrella defensores de los ilustres delincuentes de cuello blanco los que hacen ver a la Justicia como una obscena caricatura de la condición humana.



Favor no confundir críticas al gobierno con castrochavismo ni independencia política con uribismo.



Vea pues la creatividad política en acción. Ahora el Centro Democrático es el extremo centro. Como quien dice que los tibios y la derecha desaparecen y el mapa político se reduce al extremo centro y el castrochavismo.



Muy extraña la experiencia de celebrar una Navidad y Año Nuevo sin besos, abrazos ni fiestas familiares y desinfectando regalos.



Mi pesebre es tan colombiano que los Reyes Magos no pueden llegar por falta de pruebas PCR.



Ahora la marihuana todo locura.



Ya casi termina un año que no se acabará.



