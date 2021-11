Tirria y despelote

Noviembre 08, 2021 - 11:40 p. m.

2021-11-08

Por:

Aura Lucía Mera

Tirria: “Sentimiento de antipatía que una persona siente hacia alguien o algo, especialmente cuando es injustificada o irracional”. “Manía, odio, ojeriza hacia alguien, repulsión, disgusto, enojo, porfía repetida”.



Despelote: “Desorden, caos, confusión, alboroto, disparatar, desgreñarse, quitarse la ropa”.



Creo que el péndulo que nos tiene atrapados a los colombianos se mueve rítmica y obsesivamente entre estos dos extremos. Por lo menos yo siento su balanceo y me cuesta trabajo salirme de esta tenaza.



Reconozco mi tirria, ojeriza, repulsión, disgusto y enojo hacia este cuatrienio lleno de mentiras, cinismo, prebendas, corruptelas, manipulaciones, y la lista sería infinita. Siento que si no llegan pronto las próximas elecciones me voy a asfixiar. Así de sencillo, así de complejo. Y lo más extraño es que no siento animadversión personal por ninguno como ser humano. Individualmente deben ser buenos padres, buenas madres, deportistas, acomplejados, inseguros, elegantes o brochas, divertidos socialmente, aburridores, buenos lectores, incultos, buenos amantes, impotentes, asexuales, apasionados, llenos de caries, dentaduras perfectas, casados, divorciados, alcohólicos, abstemios, frívolos, trascendentales. No lo sé, no soy amiga de ninguno ni ninguna (para cumplir con el feminismo), no los conozco, no les deseo ningún mal.



Es el sistema de gobierno el que me saca de quicio; la manada en sí y su forma de dirigir los destinos de esta, mi patria de nacimiento, donde tengo mis raíces para bien o para mal.



Rechazo visceralmente lo que han hecho con ella, destrozándola a pedacitos, sin ninguna vergüenza, sin asumir responsabilidad alguna. El Presidente y su séquito, el combo de áulicos, la torpeza con que han pisoteado todo. Eso me asfixia.



Por otro lado siento un futuro incierto. El despelote y los egos monstruosos de seres que podrían unirse en un programa y proyecto para cambiar lo que tenemos, lo que nos están dejando recoger los retazos de este rompecabezas, prefieren despelotarse, alborotarse, desordenarse, formar un caos anteponiendo sus egos contra principios de una manera casi obscena, sin importarles a la hora de la verdad el destino de este país.



No sé qué me parece más vergonzoso, si el presente o el futuro. Ojalá el Sagrado Corazón o la Virgen de lo que sea nos salven a última hora del naufragio que se avecina, donde nos ahogaremos todos, capitanes, pasajeros, ratas.



Gustavo Petro no es la solución. Es el coco, con el coco suelto de promesas falsas y populismo emotivo para arrastrar masas como el flautista de Hamelin y llevarnos a todos de nuevo al desbarrancadero. Le reconozco su capacidad oratoria, gaitanesca y trémula, ofreciendo lo que las masas quieren oír pero sin contenido ni coherencia. Y precisamente fue el santurrón quemalibros del beato Ordóñez el que le regaló el micrófono. ¿Remember? Fue un estupendo senador. Un pésimo administrador. No resiste un análisis siquiátrico, no pasa la materia, pero como la pandemia y el fundamentalismo y la polarización a todos nos ha afectado la materia gris pues de repente gana y seguiremos conducidos y capitaneados ya no por la mediocridad y el cinismo, sino por el populista al timón de esta nave demente.



Es absolutamente inexplicable que no se puedan unir Alejandro Gaviria, Robledo y Fajardo para pensar en Colombia. Cada uno por su lado no solo se están pegando un tiro en el pie sino que nos están tirando a todos los que queremos un país normal, ético, honesto y equitativo, donde quepamos todos y paremos la sangre.



***



PD. ¿Será posible? Que Dios reparta suerte. O que venga el diablo y escoja. Cara o sello. Sensatez o demencia. El péndulo sigue su balancear indiferente. ¡Está en cada uno de nosotros la responsabilidad!

