Gracias, Elena

Abril 03, 2023 - 11:40 p. m.

2023-04-03

Por:

Aura Lucía Mera

Semana de rituales. Semana de fe. Semana de vacaciones. Desde hace cuarenta días, inmediatamente terminan las carnestolendas, carnavales y fiestas paganas la Iglesia Católica impone en la frente de sus devotos una cruz de ceniza, para recordarles que se acaba el jolgorio y que entramos en etapa de reflexión, para poder entrar de lleno a la Semana de Pasión y Resurrección de Jesús de Nazareth.



En la Roma imperial los cristianos eran perseguidos, asesinados y sus reuniones secretas. La religión dominante era el Mitraísmo que adoraba al dios Mitra, el dios del sol. Creencia antiquísima de origen iraní, que se remontaba al Siglo II a.C.



Constantino era mitraísta. Hasta que su madre Elena tuvo una visión de Cristo que le decía: “Con esta cruz vencerás”. Elena era creyente en los cristianos. Ya mayor viajó a Jerusalén y logró encontrar restos de la Cruz de Jesús.



Constantino ordena parar la persecución a los cristianos. Así acaban matanzas de años y años. Se convierte ya en su lecho de muerte y el cristianismo se expande, sus bases, curiosamente, en los rituales se asemejan muchísimo a las del mitraísmo, con la ventaja que los cristianos sí aceptaron mujeres en su nueva religión. El mitraísmo se fue extinguiendo y el cristianismo se expandió por todo el mundo occidental, imperando el culto católico, por encima de los demás cultos cristianos.



Interesante ver las coincidencias en sus rituales:



Mitraísmo:



- La Trinidad: Zeus, Mitra y el Toro sagrado.



- Moral austera para lograr la salvación eterna.



- Sus creyentes e iniciados se consagraban a Mitra.



- El día sagrado y de descanso era el domingo.



- Bautizaba a sus iniciados con un baño y los limpiaban de pecado.



- Mitra nació el 25 de diciembre solsticio.



- Cuando nació, Mitra fue adorado y cuidado por un grupo de pastores.



- Mitra celebró una última cena con pan y vino para ascender al cielo.



Cristianismo:



- Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo.



- Moral austera y mandamientos para la Salvación.



- Los cristianos se consagran a Cristo.



- El día de descanso es el domingo.



- Bautizar con agua y bendecir para quitar los pecados.



- Cristo nació un 25 de diciembre solsticio.



- En el nacimiento de Cristo en Belén fue rodeado de pastores.



- Cristo celebró su última cena con pan y vino para después morir y resucitar al cielo.



Sin Elena, la mamá de Constantino no existiría el cristianismo. Punto.



Constantino admitió mujeres en esta religión incipiente y ya sabemos el resto de la historia. Los aportes de Pablo de Tarso ya marcaron la diferencia en aspectos de fe.



Quiéranlo o no, las mujeres son las que hemos movido la aguja de los acontecimientos a través de la historia. Remember Eva, Cleopatra, Helena de Troya, María la madre de Jesús, María Magdalena y se podría seguir indefinidamente. Me pregunto: si las mujeres fueron definitivas en la expansión del cristianismo, ¿por qué Pablo de Tarso, la convirtió en un culto machista? Averígüelo el que pueda. ¡Eso es lo que hay!



Feliz semana. Reflexión, fe, paz y conciliación.