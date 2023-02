Preguntas sueltas

Febrero 27, 2023 - 11:40 p. m.

2023-02-27

Por:

Aura Lucía Mera

¿Cómo así que llega al Congreso una muchachita adicta a la marihuana (en plena negación de su adicción, aunque reconoce que consume a diario) por el simple hecho de que Petro en su campaña se emocionó viéndola dirigir una banda de músicos y la metió en una lista cerrada?

¿Cómo así que su asesor, sin ningún mérito fuera de consumir y ser su novio, se gana una millonada al mes?



¿Dónde se quedó la dignidad, la mínima para aspirar a ser congresista?

¿No sabe la jovencita trabada que la marihuana es la droga que más tarda en eliminar el cuerpo porque parte de ella se queda incrustada en el tejido graso del organismo y el cerebro está formado de grasa, y que se requiere casi un año de parar de consumir para que el organismo quede libre de droga?



¿Qué estamos haciendo pésimo en Cali para que desde enero a este día llevemos más de 149 homicidios? ¿Cómo así que aparece un cuerpo metido en un armario?



¿Por qué hoy martes se programa otra marcha, esta vez de Fecode cuyo sindicato jamás se ha preocupado de la verdadera calidad de la educación, sino de ponerle palos en la rueda a ese ministerio desde la época de Mamatoco y aumentar sus ganancias monetarias? Recuerdo cuando Jaime Arias era ministro de Educación ya hace cuarenta años y ya llevaban jodiendo hacia tiempo.



¿Hasta dónde llegará la terquedad de la ministra Corcho defendiendo lo indefensable al respecto de la salud? Y a propósito, ¿ella se ha sometido a algún examen de salud mental? Quisiera ver los resultados, sé que será imposible, mientras tanto Colombia sigue dando vueltas como corcho en remolino y trabada con las trabas mentales de algunos congresistas, los abusos sexuales de otros, las mentiras de aquellos y la flagrante corrupción. Y nosotros, la sociedad civil sin decir ni pío por temor a que le manden al de la moto.



Me pregunto también y sé que no tendré respuesta: ¿Por qué Petro fue uno a la hora de posesionarse y otro ya gobernando? ¿Qué hay detrás de todo? ¿Una sarta de mentiras y promesas o un caso peligroso de doble personalidad? Y al fin, ¿la ministra Vélez suspende o no suspende los proyectos de gas y petróleo?



¿Quieren creer que crecerá el turismo a borbotones en un país al borde de la anarquía y la desorientación? Fuera del turismo sexual y la trata de personas en Medellín y Cartagena, ¿qué les podemos ofrecer? De paisajes esplendorosos sin leyes ni infraestructura y reglamentaciones no se puede activar un turismo masivo, siguen los grupos al margen de la ley, siguen los hurtos, la inseguridad desbocada, no hay carreteras... La paz total en este momento es una ilusión más que una realidad.



Y ahora que se acerca la carrera desbocada de candidatos y candidates y candidatas, se seguirá desgranando la mazorca sin rumbo fijo, la lista a la Alcaldía de Cali parece un desfile de carnaval. Nombres. ¿Dónde están los programas? ¿Qué experiencia tienen y qué piensan hacer? ¿O volveremos a transitar los mismos callejones de milagros mugrientos y clientelistas donde priman más las emociones del cerebro reptiliano y la polarización o los acuerdos non sanctus para quedar en las mismas?



¿Qué se hicieron los verdaderos líderes? ¿Se perdieron las brújulas? ¿Solo los egos desaforados compiten y no miran jamás algo más que sus propios ombligos?



Patético. ¿Estaremos destinados a vivir en la noria eterna? No tengo respuestas. Sí siento un poco de desaliento y de asco.