¿El Valle indiferente?

Febrero 20, 2023

2023-02-20

Por:

Aura Lucía Mera

¿Cómo así que en el Plan de Desarrollo Nacional no están como prioridad el dragado del Puerto de Buenaventura, ni la vía Mulaló - Loboguerrero por donde entra toda la carga que llega desde el Pacífico al interior del país? ¿La infraestructura vial del Departamento? ¿Cómo así que el único aporte de Invías ante la pavorosa caída de rocas en el kilómetro 12 de la ‘vía al mar’ fue un señor con una pala?



¿Dónde está la bancada parlamentaria del Valle? ¿Qué hace el ministro Ocampo? ¿El Valle seguirá siendo eternamente la Cenicienta de Colombia? ¿Seguiremos mirando hacia otro lado mientras ad portas de nuestro departamento están asesinando trabajadores de ingenios azucareros?



¿Y la violencia desatada en Jamundí, nuevo reino del narcotráfico? ¿Qué respaldo nacional tiene la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, que hace lo imposible por sacar adelante proyectos que no tienen eco en el Gobierno central? ¿Roy Barreras no es vallecaucano? ¿Está Christian Garcés solo en esta pelea?



¿La solidaridad vallecaucana es cómplice de este desbarrancadero? Saliendo a marchas polarizadas que no llevan a nada, sino a dividir más lo dividido, ¿qué estamos aportando realmente? Aparte de criticar todo, ¿no seremos capaces de reaccionar a estos atropellos? ¿Quiénes han leído las reformas? ¿Marchando a priori sin que el texto hubiera sido publicado?



El Valle del Cauca exige la atención del gobierno. Petro no se puede seguir diluyendo como mandatario con discursos gaseosos y polarizadores que no llevan a nada.



El Valle necesita un cambio. Y exige estar en el Plan Nacional de Desarrollo. El director de Planeación aceptó sin inmutarse que el Valle no está incluido y no tiene asegurados los recursos.



José Fernando Amézquita, director de la Cámara de Infraestructura Valle insistió en la importancia de que estos proyectos queden firmes: “No contar con la profundización del canal de acceso en Buenaventura y la vía Mulaló - Loboguerrero es seguir paralizando la región”.



Por otro lado, la Gobernadora y cuarenta alcaldes le enviaron al Presidente una carta clamando por la seguridad. Continúan las masacres como la del Cerrito, Jamundí está llevado y Cali es la capital con más homicidios en lo que ha corrido de este año.



En mi vida he visto una marcha de los vallecaucanos por defender su departamento y exigir sus derechos. Siempre nos quedamos callados, mirando para otro lado, con una indiferencia y apatía que ya es demencial.



El Valle necesita vías. Los municipios y veredas tienen que estar interconectados. Buenaventura no aguanta más. No tiene dolientes. Su retraso, su violencia, sus tragedias no le importan a nadie.



El cambio viene con infraestructura vial, lo demás es paja. Y no nos podemos dejar que nos sigan metiendo el dedo al ojo, siempre promesas de campaña, siempre fallidas, jamás reaccionamos. Delirante en su campaña, Petro, El Mesías, prometió un tren desde Buenaventura a la luna y ahora cuando ya está a punto de arrancar el Tren de Cercanías viene a decir que necesitamos un metro.



Quiero felicitar a Dilian Francisca Toro con la ‘descorchada’ que le dio a la ministra Corcho, demostrándole que sí va a acabar con las EPS y enfrentándola con otros 18 argumentos de peso respecto a su ‘reforma’ hasta tal punto que quedó como corcho en remolino, se levantó de la mesa y salió del recinto por la puerta trasera.



Exigimos que los ministros y representantes al Congreso vallecaucanos defiendan los derechos de esta región, den la cara. Y los vallecaucanos unámonos en estas exigencias. No perdamos más tiempo. El cambio necesita acción.



Posdata. Felicitaciones, alcalde Ospina, por su trabajo en entregarle a la ciudad zonas verdes, parques como el de Cristo Rey, Pance, los del Oriente y la reconstrucción de El Calvario.