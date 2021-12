Diciembre 27, 2021 - 11:40 p. m.

2021-12-27

Por:

Aura Lucía Mera

Una de mis obsesiones es El Jardín de las Delicias del Bosco. Cada vez que voy a Madrid, desde hace muchísimos años ya ni sé cuantos, una de las cosas que primero hago es meterme al Museo del Prado a contemplar ese tríptico alucinante. Siembre lo exhibían en una sala donde había bancas y así podía sentarme y quedarme indefinidamente mirándolo... dejando vagar la imaginación y escudriñando cada detalle. Hasta qué en una de mis visitas anuales descubrí que no solo lo habían cambiado de sala, sino que habían quitado las bancas.



Quedé petrificada. Hasta que resolví poner cara adolorida y decirle a uno de los guardas que estaba embarazada y no podía estar mucho de pie, que por favor me dejara sentarme en su asiento. Me miró de arriba abajo y afortunadamente pase la prueba. No tan joven ni tan vieja.

Podría ser una embarazada tardía. Así logré quedarme más de una hora hipnotizada.



En un viaje a Holanda llegué hasta la ciudad donde nació. Hertogenbosch. Pequeñita. Llena de iglesias sin altares, donde cuelgan reproducciones de sus figuras, sus monstruos, sus escarabajos copulando con humanos, sus infiernos, y sus paraísos... Curiosamente, queda muy cerca de un campo de concentración en el que murieron centenares de mujeres y niños... También lo visite. Han pasado años desde El Holocausto, pero los árboles siguen llorando, y la tragedia se siente y se huele, un halo de tristeza infinita flota en el aire. Cuesta trabajo respirar, todo es gris melancolía y dolor.



Vuelvo al Bosco. Lo reencuentro este veinticinco de diciembre en El Pecado de Laura Restrepo. Su quinta edición. Como escribió José Saramago, “- Cuando el nivel de escritura llega hasta donde lo llevo Laura Restrepo hay que quitarse el sombrero.



”Los placeres, el deseo, el pecado el castigo, y la malicia, los recrea Laura como, escenas del Bosco sacados de su tríptico y encarnándolas en mujeres y hombres de este siglo, caídos en las tentaciones, en comer de ese fruto prohibido y de ser esclavos de la lujuria, el adulterio, llevados por el sexo, como decía Unamuno: “- esa pequeña diferencia que es el trágico nudo de la historia.



”Su estilo claro, sin adornos superfluos, retórica y alambiques nos llega directo y nos sacude, arrastra y conmueve, es un libro tan visual que se respira el ambiente, el olor, el colorido, y quedamos fundiéndonos en sus personajes, como si lo que les sucede lo estuviéramos viviendo en carne propia.



-“Observando ansiosamente el tríptico del Bosco, habrá notado Felipe II como Irina (una de los personajes) que los placeres que en La Tierra disfrutan los humanos, o sea en los pecados que incurren, se parecen demasiado a los castigos que en el Infierno les imponen los demonios?

Quien violo ser violado, quien torturo será torturado, quien ignoro será ignorado, quien mató será mil veces asesinado...



”Laura y su Pecado. Laura y El Bosco. Laura y Felipe II en El Escorial, obsesionado también entre la lujuria y el castigo, el placer y, la culpa. No sé por qué razón lo vine a leer tanto tiempo después, repito, ya en su quinta edición. Talvez porque al leer Dulce Compañía y La Novia Oscura creí que no podía ser posible escribir algo todavía ¡más fascinante!



Los invito a pecar con El Pecado de Laura Restrepo. Imposible no caer en esa tentación.