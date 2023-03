Video: ¡Salto extremo! Turista se salvó de morir practicando Bungee Jumping en Tailandia

Algunas personas que buscan emociones fuertes describen el Bungee Jumping como una experiencia cercana a la muerte, sin embargo, pocos pueden decir que se acercaron tanto como un hombre que sobrevivió a un salto de más de diez pisos de altura.



Esta experiencia le ocurrió a un hombre de Hong Kong que estaba visitando un famoso parque en Tailandia, donde decidió practicar el Bungee Jumping.



En un video que se ha vuelto viral, se observa cómo el hombre saltó y a los segundos la cuerda que lo sujetaba se rompió. Afortunadamente, el salto se realizó sobre un lago, por lo que el turista cayó al agua.



👉Una experiencia extrema casi termina en tragedia. Un turista, que estaba visitando un parque de Tailandia, se salvó de morir practicando Bungee Jumping.



En video quedó registrado el angustioso momento cuando el hombre salta y la cuerda que lo sujetaba se rompe. pic.twitter.com/m1RkmCxLFs — El País Cali 📰 (@elpaiscali) March 25, 2023



"Estaba muy alto, así que cerré los ojos. Pensaba volver a abrirlos cuando rebotara. Me di cuenta de que la cuerda se había roto cuando abrí los ojos y estaba rodeado de agua", relató el hombre que se identificó como Mike en una entrevista a CNN.



"Aterricé sobre mi lado izquierdo, así que las lesiones eran más graves allí (...) Fue como si alguien me hubiera dado una paliza", añadió.



Mike contó que pudo nadar a pesar de que sus pies estaban atados a la mitad de la cuerda rota. "Si la persona no sabe nadar, estará en un gran problema", dijo.



De igual forma, reveló que el parque donde realizó el salto le reembolsó el costo del deporte extremo y, además, pagó las radiografías de él en Tailandia.