Twitter y Facebook bloquean temporalmente cuentas de Donald Trump

La cuenta de Twitter del Donald Trump, @realDonaldTrump, fue bloqueada este miércoles por un lapso de 12 horas e incluso podría ser permanentemente suspendida. Así lo dio a conocer la empresa a través de varios trinos sobre su política de seguridad.



"Como resultado de la situación violenta sin precedentes y en curso en Washington D.C., hemos solicitado la eliminación de tres trinos de @realDonaldTrump que fueron publicados más tempranos este miércoles por violaciones graves y repetidas de nuestra política de integridad cívica", aseveró la empresa.



Esto significa, añadieron, "que la cuenta de @realDonaldTrump será bloqueada por las 12 horas siguientes a la eliminación de esos trinos. Si estos no se eliminan, la cuenta permanecerá bloqueada".



"Futuras violaciones de las reglas de Twitter, incluida nuestras políticas de integridad cívica o amenazas violentas, resultarán en la suspensión permanente de la cuenta de @realDonaldTrump", advirtieron.

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021

This means that the account of @realDonaldTrump will be locked for 12 hours following the removal of these Tweets. If the Tweets are not removed, the account will remain locked. — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021