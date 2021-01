Álvaro José Carvajal Vidarte

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, invitó a los manifestantes que irrumpieron en el Capitolio a "irse a casa", pero no matizó sus acusaciones y volvió a asegurar que la elección fue "robada".



"Sé de su dolor. Sé que están heridos. La elección nos fue robada. Fue una victoria aplastante, y todos lo saben, especialmente el otro lado. Pero tienen que irse a casa ahora. Tenemos que tener paz. Tenemos que tener ley y orden. Tenemos que respetar a nuestras fuerzas de la ley y el orden. No queremos a nadie herido", dijo el mandatario en un video difundido a través de su cuenta de Twitter.



El actual jefe de Estado aseguró que se enfrentan a un "muy duro" periodo de tiempo. "Nunca ha habido un momento como este en el que sucediera algo así", agregó.



Trump volvió a asegurar que la elección fue "fraudulenta", a pesar de que todos sus intentos judiciales no han llegado a buen término.



"Esta fue una elección fraudulenta. Pero no podemos hacerles el juego a estas personas. Tenemos que tener paz. Entonces, vayan a casa. Los amamos. Son muy especiales", dijo el presidente estadounidense.



"Han visto lo que ha pasado, la forma que tratan a los otros, que son tan malos y tan malvados. Sé cómo se sienten. Pero vayan a casa, y háganlo en paz", puntualizó el mandatario.

Estados Unidos vive momentos de tensión luego de que seguidores de Donald Trump irrumpieran este miércoles en el Capitolio, en donde el Congreso realizaba la sesión en la que se confirmaría el triunfo del demócrata Joe Biden.



Poco antes, el actual presidente había presidido un mitin en frente de la Casa Blanca, en el que había reiterado sus acusaciones de fraude y aseguraba que nunca reconocería la derrota.



Miles de manifestantes se dirigieron al recinto del Congreso, rompieron los anillos de seguridad y se enfrentaron a la Policía.

Un grupo de manifestantes logró ingresar al Capitolio. Agencia AFP

Decenas de ellos rompieron ventanas, abrieron puertas a la fuerza y lograron ingresar al Capitolio, lo que provocó que se suspendiera la sesión y se evacuara el edificio.



Los seguidores de Trump llegaron incluso hasta las salas de sesiones del Senado y la Cámara de Representantes,



Al menos una persona resultó herida en medio del caos, según reportes de medios internacionales.