Álvaro José Carvajal Vidarte

Sudáfrica anunció el domingo que suspendió temporalmente su programa de vacunación contra el covid-19, que debía iniciarse en los próximos días con un millón de vacunas de Oxford y AstraZeneca, tras un estudio que revela la eficacia "limitada" de esos productos contra la variante sudafricana.



De acuerdo a un estudio sudafricano de la universidad de Witwatersrand dado a conocer este domingo, pero que no tiene en cuenta los casos graves, la vacuna desarrollada por Oxford y AstraZeneca brinda una "protección limitada ante formas moderadas de la enfermedad (covid-19) provocada por la variante sudafricana sobre adultos jóvenes".



El viernes, un portavoz de AstraZeneca, citado por el Financial Times, había señalado que un estudio sobre una muestra de 2.000 personas demostró que la vacuna británica tiene "una eficacia limitada ante las formas leves de la enfermedad causada por la variante sudafricana".



No obstante, sí podría ser eficaz frente a formas graves de la enfermedad, aunque aún no hay datos suficientes sobre este estudio, que será publicado el lunes, como para confirmarlo definitivamente.



"Es un problema temporal, debemos suspender las vacunas AstraZeneca hasta que resolvamos esos problemas", declaró el domingo el ministro de Salud, Zweli Mkhize, en conferencia de prensa en línea.

Lea también: Las grandes secuelas que deja en el personal de la salud la lucha contra el covid



"Investigadores sudafricanos y británicos constataron que (...) la vacuna es mucho más efectiva contra la (cepa) original del coronavirus" que sobre la variante, afirmó un comunicado sobre el estudio de la Universidad de Witwatersrand (Johannesburgo).



"Estas primeras conclusiones parecerían confirmar que la variante del virus aparecida en Sudáfrica puede transmitirse entre la población ya vacunada", agregó.



Podría "llevar un tiempo" antes de determinar su eficacia contra la nueva variante, cada vez más frecuente entre ancianos en el Reino Unido, señaló por su parte este domingo a la BBC Sarah Gilbert, quien lidera el desarrollo de esta vacuna en Oxford, expresándose en términos similares a sus colegas sudafricanos.



Sudáfrica es el país del continente más afectado por el virus con más de 1,5 millones de casos y más de 46.000 muertes.

Puede leer: Pandemia de covid-19 es una catástrofe para la lucha contra el cáncer, según la OMS