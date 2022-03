Solo en caso de "amenaza existencial", Rusia usaría armas nucleares: Kremlin

Rusia sólo usará armas nucleares en Ucrania si se enfrenta a una "amenaza existencial", declaró este martes a CNN International el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



"Tenemos una doctrina de seguridad interior, y es pública, puedes leer en ella todas las razones para el uso de armas nucleares", dijo. "Si es una amenaza existencial para nuestro país, entonces puede usarse de acuerdo con nuestra doctrina", declaró.



La periodista de CNN International, Christiane Amanpour, preguntó al portavoz del Kremlin si estaba "convencido" de que el presidente ruso Vladimir Putin, una persona cercana a él, no usaría armas nucleares en Ucrania.

Unos días después de la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero, mientras el ejército ruso tropezaba con la resistencia de las fuerzas ucranianas, el presidente ruso puso en alerta todos los componentes de la fuerza de disuasión nuclear, levantando un coro de quejas internacionales.



Los temores obedecen a la posibilidad de que Moscú recurra a armas nucleares de pequeño tamaño.



"Vigilamos esto lo mejor que podemos a diario. No hemos visto nada que nos lleve a concluir que debemos cambiar nuestra postura estratégica de disuasión", comentó el martes el vocero del Pentágono, John Kirby.



Según el Pentágono, el ejército ucraniano, que mantiene el control de los principales centros urbanos, incluso se encuentra últimamente en condiciones de llevar a cabo contraofensivas que le han permitido recuperar terreno, sobre todo en el sur.



Las operaciones de las fuerzas rusas "prosiguen de manera estrictamente conforme a lo previsto", afirmó por el contrario Peskov.



Según el vocero, el ejército ruso sigue buscando "eliminar el potencial militar de Ucrania", uno de los "principales objetivos de la operación".

Para ello, las fuerzas rusas "apuntan únicamente a objetivos y objetos militares en el territorio de Ucrania, no civiles", aseguró, pese a las acusaciones de oenegés ampliamente documentadas y retomadas por varios gobiernos, en particular británico y estadounidense, de ataques contra civiles.



Una "ocupación" de Ucrania no está entre los objetivos del Kremlin, agregó.



Los expertos militares creen que el ejército ruso sufre problemas logísticos y de comunicación.