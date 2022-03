Secretario General de la ONU instó a detener la "absurda guerra" entre Rusia y Ucrania

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha instado a detener la "absurda guerra" en la que vive sumida Ucrania y se ha preguntado "cuántos Mariúpol deben destruirse" antes de asumir el "sufrimiento humano" que lleva aparejado un conflicto de esta magnitud.



"Durante más de dos semanas, Mariúpol ha sido rodeada por el Ejército ruso y bombardeada incesantemente. ¿Para qué?", se ha preguntado Guterres, en una dura comparecencia ante los medios en la que ha sentenciado que "Ucrania no puede conquistarse ciudad por ciudad, calle por calle, casa por casa".



El máximo responsable de la ONU no ha escatimado críticas contra Rusia, a la que ha acusado de lanzar "una invasión masiva" sobre un país soberano y de dar inicio a una ofensiva con "bombardeos sistemáticos" sobre objetivos civiles.

"Y todo esto se está intensificando, haciéndose cada vez más destructivo e impredecible", ha dicho, recordando por ejemplo que ya hay 3,5 millones de refugiados y 6,5 millones de desplazados fruto de una guerra "que no va a ninguna parte".



A estas alturas, ha apuntado, sólo queda por ver "más sufrimiento, más destrucción y más horror" para una población que ya vive un "infierno". "Esta guerra no se puede ganar", por lo que "antes o después" las partes estarán obligadas a sentarse a negociar, en opinión de Guterres.



"La única pregunta es, ¿cuántas vidas se perderán? ¿Cuántas bombas caerán? ¿Cuántos Mariúpol se destruirán? ¿Cuántos ucranianos y cuánto rusos morirán antes de que nos demos cuenta de que esta guerra no tiene ganadores, sólo perdedores?", ha exhortado.

Para Guterres, seguir adelante con esta guerra "es moralmente inaceptable, políticamente indefendible y militarmente absurdo", por lo que ha subrayado que "es momento de detener ya los combates y dar a la paz una oportunidad".



El secretario general de la ONU ha dicho que no pierde la esperanza en un posible avance de la diplomacia y, de hecho, ha asegurado que sus contactos con "varios actores" le informan de avances "en varios asuntos clave", si bien no ha entrado en detalles.



Las autoridades ucranianas y rusas han llevado a cabo varias rondas de negociación, por ahora sin avances para un alto el fuego. Moscú también ha descartado las ofertas del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para un encuentro cara a cara con su homólogo ruso, Vladimir Putin.