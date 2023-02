Sismo de magnitud 6,2 sacudió este domingo la isla de Nueva Bretaña en Papúa Nueva Guinea

Un terremoto de magnitud 6,2 sacudió el domingo la isla de Nueva Bretaña en Papúa Nueva Guinea, en el continente oceánico, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que no detectó señales de un posible tsunami.



El terremoto se generó a 38 kilómetros de profundidad de la superficie terrestre, precisó el USGS.



El sismo se sintió en el complejo turístico Walindi Plantation, cerca de la localidad de Kimbe, situada a unos 80 kilómetros del epicentro del movimiento sísmico.



Vanessa Hughes, una trabajadora del complejo turístico, describió a la AFP su impacto como "no demasiado importante".



"Casi nadie reaccionó. Hubo un momento de sorpresa, pero no causó daños", explicó esta funcionaria.