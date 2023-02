Terremotos del 6 de febrero en Turquía han dejado casi un millón de desplazados

Casi un millón de personas se han visto obligadas a dejar sus hogares en el sur de Turquía tras el catastrófico terremoto que dejó, el pasado 6 de febrero, más de 44.000 fallecidos en todo el país, según las estimaciones de la Agencia para la Gestión de Desastres y Emergencias turca.



La Afad tiene constancia de al menos 474.520 evacuados por tierra, mar y aire bajo la coordinación de la agencia, más 105.683 que abandonaron sus hogares por sus propios medios. No obstante, quedan cientos de miles de personas no registradas que elevan el total de desplazados a casi un millón, "un número que supera la población de 57 provincias del país".



Los evacuados, explican al periódico 'Hurriyet', presentan problemas de salud mental ante la incertidumbre que les depara el futuro. "En el momento que se resuelva el problema del realojo, volveremos a nuestra ciudad y nunca saldremos de ella", explica un superviviente al medio.



Lea aquí: Irán dice que aún quiere "matar" a Donald Trump para vengar la muerte de general



Turquía ha confirmado también el retorno de 18.000 sirios al noroeste del país, también afectado por los seísmos. Además, han sido identificados los cuerpos sin vida de 2.000 sirios fallecidos en los terremotos en la frontera entre ambos países.



El total de muertes por los terremotos asciende a más de 50.000 con el balance de Siria, si bien el número de víctimas en el país árabe es mucho más difícil de calcular, especialmente en el noroeste, en manos de grupos rebeldes.



Pese a que las cifras aumentan cada día, el total de muertos en Siria supera los 5.900 -- con más de 11.000 heridos--, según datos oficiales que no han sido actualizados desde el pasado 12 de febrero, pocos días después de los seísmos.