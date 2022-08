Secretario de Justicia de Estados Unidos aprobó allanamiento del FBI en casa de Trump

El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo este jueves que "aprobó personalmente" el allanamiento en la casa de Donald Trump y condenó los "ataques infundados" al FBI tras esta acción sin precedentes contra un expresidente.



Garland, quien también es fiscal general, no explicó el motivo del allanamiento, pero hizo hincapié en que existe una "causa probable" y que pidió a un tribunal que haga públicos los documentos del caso.



"Aprobé personalmente la decisión de pedir una orden de allanamiento en este asunto", declaró a la prensa. "El departamento no toma una decisión así a la ligera".



El registro realizado por el FBI esta semana en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida, desató una tormenta política en un país ya muy dividido y se produce cuando Trump sopesa una nueva candidatura a la Casa Blanca.



Personalidades republicanas brindaron su apoyo al expresidente, quien no se encontraba en el lugar cuando se produjo el allanamiento.



El exvicepresidente de Trump, Mike Pence, un posible rival en 2024, expresó su "profunda preocupación" y estimó que el registro parecía motivado por "partidismo".



Garland criticó los "ataques infundados a la profesionalidad de los agentes y fiscales del FBI y del Departamento de Justicia".



Desde que dejó el cargo, Trump ha conservado una gran influencia sobre el Partido Republicano, y continúa diciendo, sin pruebas, que ganó las presidenciales de 2020.



Trump también condenó la redada diciendo que obedece a motivos políticos y constituye una "armamentización" del Departamento de Justicia.



"Nada así le había ocurrido antes a un presidente de Estados Unidos", dijo.



Apenas dos días después de la operación del FBI, Trump, de 76 años, fue interrogado durante cuatro horas el miércoles en la oficina de Manhattan de Letitia James, la fiscal general del estado de Nueva York, que investiga las prácticas comerciales de la Trump Organization.



La prensa estadounidense asegura que Trump invocó su derecho legal a no responder preguntas más de 400 veces durante esta declaración sobre presuntos fraudes en el negocio inmobiliario de su familia.



James sospecha que la Trump Organization sobreestimó de manera fraudulenta el valor de las propiedades inmobiliarias cuando solicitó préstamos bancarios, mientras las subestimaba con las autoridades fiscales para pagar menos impuestos.



Trump dijo que "no tenía otra opción" que invocar la Quinta Enmienda, que permite permanecer en silencio durante un interrogatorio.



"Me negué a responder las preguntas con base en los derechos y privilegios otorgados a todos los ciudadanos en virtud de la Constitución de Estados Unidos", informó en un comunicado.



El expresidente tiene además otro frente abierto por sus esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020 y por el ataque de sus simpatizantes al Capitolio el 6 de enero de 2021.



Más de 850 personas han sido detenidas por este ataque al Congreso, que se produjo después de que Trump pronunciara un discurso ante sus partidarios cerca de la Casa Blanca en el que afirmó falsamente que "le robaron" las elecciones.



La Cámara de Representantes le acusó de los disturbios en el Capitolio por considerar que incitó a la insurrección, pero el Senado le absolvió.