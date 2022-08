¿Y ahora? Alertan que el Ártico se calienta cuatro veces más rápido que el resto del mundo

La región del círculo polar ártico se ha calentado a un ritmo cuatro veces más rápido que el resto del planeta en los últimos 40 años, según un informe publicado este jueves que advierte que el fenómeno es más profundo de lo que se creía.



Hasta ahora los científicos calculaban que ese porcentaje superior de calentamiento, conocido como "amplificación ártica", era entre dos y tres veces mayor que en el resto del planeta.



Esa había sido la conclusión del grupo de expertos del clima de la ONU (IPCC) en su último informe de 2019.

La superficie helada de la región ártica refleja en parte los rayos solares (el efecto albedo), pero con este calentamiento acelerado, provocado por el cambio climático, el hielo se está derritiendo.



Los hielos derretidos absorben el calor, en lugar de rebotarlo. Y el exceso de agua (procedente de las regiones continentales e insulares del círculo polar) va a parar a la masa oceánica.



Un equipo de expertos en Noruega y Finlandia analizó los datos de temperatura recogidos vía satélite desde 1979 sobre la región.



El Ártico se ha ido calentando 0,75ºC como media cada década, cuatro veces más que el resto del planeta, aseguran estos científicos en el estudio publicado en el portal científico Communications Earth&Environment.



"Hasta ahora la creencia era que el Ártico se calentaba dos veces aproximadamente más rápido que el resto del planeta, así que me quedé un poco sorprendido cuando nuestra cifra apareció mucho más alta", explicó a la AFP Antti Lipponen, coautor del estudio y miembro del Instituto Metereológico Finlandés.

Hay puntos de vista divergentes en la comunidad científica sobre los límites exactos de la región, que incluye el Océano Ártico y la masa continental, y sobre sobre los periodos que se toman como base de estudio.

Variaciones significativas



Los datos publicados en el sitio internet muestran variaciones regionales significativas dentro del círculo polar ártico.



El sector euroasiático del Océano Ártico, cerca de los archipiélagos Svalbard (Noruega) y Nueva Zembla (Rusia), se ha calentado hasta 1,25º C por década, es decir siete veces más que el resto del mundo.



Los modelos más avanzados hasta ahora predecían un calentamiento un tercio inferior al detectado.



Esos modelos de predicción climática en la región han ido evolucionando, explicaron los científicos.



"Quizás el próximo paso sea volver a analizar esos modelos. Me gustaría saber por qué los modelos no reproducen lo que hemos observado y qué impacto tiene eso en proyecciones futuras", indicó Lipponen.



El calentamiento de la región ártica tiene un impacto profundo en las comunidades locales y en la fauna salvaje, como los osos polares.



El deshielo en Groenlandia se está acercando a un punto de no retorno, según algunos estudios. Esa masa helada contiene suficiente agua para hacer subir el nivel del mar hasta seis metros en todo el planeta.

"El cambio climático es causado por los humanos. A medida que el Ártico se calienta, sus glaciares irán derritiéndose y eso afectará los niveles del mar globalmente", explicó Lipponen.



"Algo está sucediendo en el Ártico y nos afectará a todos", añadió.



Según el IPCC, el nivel del mar ha aumentado 20 cm desde 1900 y el fenómeno se está acelerando desde la década de los 1990.



El cambio climático ya ha provocado un aumento de la temperatura media del planeta de 1,1º C respecto a la era preindustrial.



El acuerdo de París de 2015 sobre el clima adoptado durante la COP21 tenía por objetivo limitar el calentamiento del planeta a 1,5 Cº respecto a la era pre-industrial.



Sin embargo, según la Organización Meteorológica Mundial, la subida de temperaturas va camino de ser de entre 2,5 y 3 grados.