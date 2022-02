Kamala Harris reiteró el apoyo de EE.UU. para aliviar las tensiones que vive Ucrania con Rusia

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha reafirmado este viernes el apoyo de Washington a la diplomacia para aliviar las tensiones con Rusia, pero ha advertido de su compromiso para emprender "acciones correctivas" que aseguren que Moscú sufre "consecuencias severas" en caso de que la situación se recrudezca.



En la Conferencia de Seguridad de Múnich, Harris ha aludido a la situación con Ucrania y ha señalado que Estados Unidos, como miembro de la OTAN, está "comprometido" con los principios de soberanía e integridad territorial.



"Estoy aquí para asegurar las discusiones y consultas con nuestros aliados, que continuamos estando en contacto estrecho", ha indicado ante la prensa, antes de defender el "importante" trabajo en este sentido.

Harris ha abundado en que para el presidente, Joe Biden, y para ella es una "prioridad" permanecer coordinados con los aliados de todo el mundo y ha especificado que se discutirán "las respuestas que están preparadas" para Rusia. Además, ha reconocido las "amenazas" que sufren los Estados bálticos y les ha trasladado su apoyo en este y "otros asuntos".



Por su parte, el secretario general de la Otan, Jens Stoltenberg, ha señalado que la situación actual en Ucrania es uno de los retos de seguridad "más graves" a los que se han enfrentado la Alianza y Washington, al tiempo que ha dado las gracias a Harris por acudir a la cita y ha remarcado el compromiso de la Alianza con la Administración de Joe Biden.

Al mismo tiempo, ha defendido que la Otan es la pierda angular para la seguridad en Europa y Norteamérica y ha saludado el refuerzo del flanco este de la Otan y la mayor inversión en materia de defensa. "La realidad es que Norteamérica y Europa han hecho ahora más juntos ahora que en muchos años".



"Esto es importante para lidiar con las acciones agresivas de Rusia, pero también para abordar un mundo más competitivo y las consecuencias de seguridad que implica el crecimiento de China", ha concluido.



El presidente de Letonia, Egils Levits, ha señalado que busca "evitar la fase más caliente" del conflicto y ha señalado que un Occidente unido garantizará que un "análisis de coste-beneficio" para Rusia les lleve finalmente a una solución diplomática.



Mientras, el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha remarcado que los Estados bálticos conocen la importancia de la Otan y ha asegurado que el problema en Ucrania es un problema de seguridad regional.



"La seguridad para Ucrania significa seguridad para los países bálticos", ha incidido, antes de lamentar que "el fantasma de la guerra" flota sobre Europa. "Cuanto más unidos estemos, mejor mandaremos a Rusia la señal de que no comience lo que intenta hacer", ha finalizado.



La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, ha agradecido la reunión con Harris y ha remarcado que se trata de la democracia. "Rusia hace esto porque no quiere que la democracia no prevalezca en Ucrania", ha dicho. Kallas ha indicado que Estonia ya perdió su "independencia" ante Rusia una vez y ha expresado su deseo de que esto no ocurra "otra vez".



La tensión en torno a Ucrania ha aumentado durante los últimos meses ante el despliegue de efectivos rusos junto a la frontera del país, lo que la comunidad internacional ha entendido como un posible preparativo de cara a una "invasión". Rusia ha rechazado dichas acusaciones y ha acusado a la Otan de incrementar la actividad militar en la zona.