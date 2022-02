Retirada militar rusa de frontera con Ucrania necesitarán "tiempo" , afirmó el Kremlin

El Kremlin anunció este jueves que las tropas rusas desplegadas cerca de Ucrania necesitarán "tiempo" para regresar a sus bases, en un contexto de fuerte tensión con los países occidentales que acusan a Rusia de mantener o incluso reforzar su presencia militar en esa zona.



"El ministro de Defensa anunció que algunas fases de los ejercicios estaban tocando a su fin, y que los militares regresarán a sus bases poco a poco", declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "Es un proceso que se prolongará en el tiempo", explicó.



Destacó también que el despliegue de tropas, comenzado en diciembre en el marco de maniobras militares terrestres, aéreas y marítimas en las cercanías del territorio ucraniano, llevó varias semanas.

Estos efectivos, es simple, "no pueden despegar y volar todos de una sola vez. Se necesita tiempo para hacerlo", insistió Peskov, asegurando que el ministerio de Defensa ruso tiene previsto un "calendario" para esta retirada.



Además, Peskov consideró "infundadas, como siempre", las acusaciones por parte de la Casa Blanca, que afirmó el miércoles no sólo que Moscú no había retirado tropas de su frontera con Ucrania, sino que por el contrario desplegó 7.000 soldados adicionales en esta región.



Occidente se inquieta desde hace semanas ante el eventual riesgo de una invasión a Ucrania por parte de Rusia, que concentró más de 100.000 soldados en las frontera con su vecino.



Rusia, que niega querer invadir Ucrania, anunció martes y miércoles la retirada de una parte de sus tropas