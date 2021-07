Disnelyland París pide disculpas tras impedir a una mujer amamantar en público

Valentina Rosero Moreno

Disneyland París emitió una disculpa el martes después de que empleados del parque pidieran a una mujer que dejara de amamantar a su bebé en público.



"Lamentamos profundamente esta situación y ofrecemos de nuevo nuestras más sinceras disculpas a la madre implicada. La petición que se le hizo no se ajusta a las normas y valores de nuestra casa", escribió Disneyland París en Twitter.



"No hay restricciones a la lactancia materna en Disneyland París", añadió el parque situado en las afueras de París.



El domingo una mujer publicó en Twitter una foto de guardias de seguridad que habían "impedido a una madre amamantar a su bebé de dos meses con el argumento de que escandalizaba a los clientes extranjeros".

Disneyland París había respondido al mensaje al día siguiente recordando que "ponía a disposición de las mamás un centro para los bebés con equipos adaptados y cómodos, como asientos especiales para la lactancia".



"Querido @DisneylandParis, amamantar a un bebé no es un delito. Que tengan salas dedicadas está bien, pero nosotros no decidimos dónde y cuándo un bebé va a tener hambre", reaccionó entonces en Twitter la ministra francesa de Ciudadanía, Marlène Schiappa.



"No empiecen también a estigmatizar a las madres, ya es bastante duro en todas partes. Gracias de antemano", añadió la ministra.



