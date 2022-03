Procuraduría suspende al Director de la cárcel La Picota por fuga de alias Matamba

La Procuraduría General de la Nación suspendió este viernes, de manera provisional, al director de la cárcel La Picota, mayor Juan Gabriel Papa Gordillo, y al subdirector Óscar Augusto Bedoya Méndez, por la fuga de Juan Larrison Castro Estupiñán, alias 'Matamba'.



La jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello, que también se abrió investigación disciplinaria y suspensión provisional inmediata a 55 integrantes de la compañía del cuerpo de custodia y vigilancia del turno de la madrugada de este viernes, al parecer involucrados en el hecho irregular.



“Lo sucedido en la cárcel La Picota de Bogotá es inaceptable, en menos de 20 días estamos al frente de un nuevo suceso vergonzoso que merecer el rechazo de todos los colombianos”, resaltó Cabello, al tiempo que anunció que la Procuraduría actuará con todo el rigor en materia disciplinaria.



La entidad informó que en relación con la investigación penal, se ordenó constituir una agencia especial de intervención en el proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación.



Cabe recordar que Juan Larrinson Castro Estupiñán, alias Matamba, estaba recluido en La Picota en Bogotá a la espera de ser extraditado a Estados Unidos.

La confirmación de que Castro Estupiñán no se encontraba en la cárcel se dio en horas de la mañana luego de que se realizara el respectivo conteo a los reos, pero faltaba uno, era 'Matamba' del que no se sabía su paradero.



Pasaron varias horas antes de que la entidad confirmara oficialmente que efectivamente 'Matamba' no se encontraba dentro de la cárcel y que se había fugado entre las 12 de la noche del jueves y las 3 de la mañana de este viernes.