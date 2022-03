Así habría ocurrido la fuga de 'Matamba', narcotraficante pedido en extradición

Un primer conteo realizado en el pabellón de extraditables, daba cuenta de que Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba no estaba su celda.



El plan de fuga del temido capo, quien ya ha estado 14 veces en prisión, se empezó a ejecutar la noche jueves.



A esa hora la única manera de salir del penal, sin despertar la más mínima sospecha, era por la puerta principal y vestido como un guardián del Inpec.

Lea también: Madre de Sara Sofía Galván intentaría no ir a juicio con dictamen psiquiátrico



De acuerdo con versiones entregadas por fuentes cercanas a la investigación, ‘Matamba’ habría salido de La Picota la noche jueves vestido como un funcionario del Inpec.



A la 1:00 a.m. en una revisión de rutina, la guardia se percató que ‘Matamba’ no estaba en la celda por lo que activaron el plan de búsqueda. Primero hicieron un reconteo. Luego buscaron en cada rincón del penal.



Sobre las 9:00 a.m. de este viernes, mientras crecían los rumores sobre la fuga, corrió la versión de que ‘Matamba’ no se había fugado y que lo habían encontrado embriagado en otro patio. No obstante al mediodía el Inpec confirmó la fuga del temido extraditable.



Una comisión especial de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía está en el penal tomando entrevistas a los guardianes que estaban de turno y revisando las cámaras de seguridad de La Picota.



Versiones extraoficiales dan cuenta de que ‘Matamba’ habría huido de La Picota en una motocicleta y posteriormente fue recogido por otro vehículo. Los investigadores también hacen un barrido en el sector para analizar los videos de las cámaras de seguridad contiguas al penal.

Le puede interesar: Familiares de vallecaucana secuestrada en México recibieron las primeras pruebas de vida



Evidentemente, según las autoridades, el plan de fuga contó con la complicidad de algunos funcionarios del Inpec.



Alias Matamba, narcotraficante que tendría bajo su poder el dominio del 10% del negocio ilegal en el municipio de Tumaco, fungía como jefe del autodenominado ‘la Cordillera Sur’, aliado al ‘clan del Golfo’, cuyo jefe es Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.



Había sido capturado en Floridablanca en mayo de 2021.



'Matamba' es pedido en extradición por Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, mientras en Colombia le figuran varias órdenes de captura por los delitos de tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego y concierto para delinquir entre otros. Además, estaba dispuesto a declarar contra militares que al parecer tenían nexos con narcotraficantes.