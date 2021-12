Periodista caleña denuncia haber sido agredida por hinchas del Atlético Nacional en Medellín

La periodista caleña Alejandra Goyes denunció haber sido víctima de agresión por un grupo de hinchas del Atlético Nacional, quienes le hurtaron sus pertenencias en el momento en que llegó a Medellín para cubrir el encuentro entre el Deportivo Cali y el equipo verdolaga.



"Un grupo de 10 o 12 hinchas de Nacional nos acorralaron con machetes a mí y dos conocidos. A ellos les estaban pegando y a mí seis o siete de ellos me acorralaron a decirme que sacara las cosas del Cali. Luego me pegaron un puño en las costillas", dijo la periodista de Semáforo Deportivo.



Según relató la comunicadora, junto a un grupo de compañeros de trabajo viajaron en bus a cubrir el encuentro deportivo, sin embargo, a su llegada a la Terminal de Medellín, hacia las 7:00 a.m. de este miércoles, fueron abordados por un grupo de hinchas que, al parecer, estaban buscando fanáticos del Deportivo Cali.



"Me robaron mi cámara de fotografía junto al lente. Hicieron que vaciara toda mi maleta para corroborar que no llevara nada del Cali. Incluso uno de ellos dijo que no era yo sino otra persona a la que buscaban porque en el bus que venía, al parecer, había alguien con cosas del equipo", indicó.



Lea además: Con juguetes y dulces, hombre engañó y abusó sexualmente de una menor en Cali



Los acompañantes de ella, quienes pidieron no ser identificados, se encuentran en una clínica de la capital de Antioquia. Uno de ellos

tiene dos heridas en la cabeza ocasionadas por un ataque con arma cortopunzante y está esperando valoración por neurocirugía para descartar lesiones severas.



Otro de sus compañeros, quien tiene golpes en un pie y una costilla, se lesionó tras saltar desde el segundo piso de la Terminal porque los hinchas del Nacional amenazaron con seguir agrediéndolos pensando que eran barristas del Cali, comentó Goyes.



Cuando los agresores se fueron y arribó la Policía, la periodista se acercó al guarda de seguridad que observó todos los hechos y lo cuestionó por no haber intervenido, "la respuesta del señor era que no iba a hacerse matar por mí", mencionó.



Lea también: Balance de la noche de velitas en Cali: 6 homicidios y más de 300 casos por riñas



De momento, las autoridades lograron capturar a dos de los presuntos agresores, mientras continúa la búsqueda de los elementos hurtados que tienen un costo de más de $2 millones.



"Es demasiado triste que estas cosas sigan sucediendo, independiente que sea hincha o periodista. Vine con la ilusión de hacer mi trabajo y hoy la violencia que trasciende a partir de un deporte tan lindo, me tiene como protagonista y no por lo que hago sino por lo que me hicieron", dijo.



Finalmente, el medio Semáforo Deportivo rechazó la agresión de la periodista e hicieron un llamado a las autoridades para que identifiquen y capturen a los demás involucrados.