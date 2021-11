Muere en cautiverio Tulio Mosquera, exalcalde de Alto Baudó secuestrado por el ELN

El alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, confirmó este jueves la muerte en cautiverio de Tulio Mosquera Asprilla, el exalcalde de Alto Baudó, Chocó, quien había sido secuestrado por ELN hace más de dos años.



"Rechazamos contundentemente la muerte de Tulio Mosquera, se encontraba hace más de dos años secuestrado por el ELN. Dicho grupo debe cesar sus actividades criminales; a la familia del exalcalde un abrazo de solidaridad y de condolencias", manifestó Restrepo.



Cabe recordar que Mosquera Asprilla había sido privado de su libertad el 24 de agosto de 2019 cuando se encontraba haciendo campaña para volver a ser elegido como alcalde. Según había indicado su familia, el grupo armado había exigido $3.000 millones por su liberación.



De acuerdo con lo informado por el Monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, el grupo guerrillero se habría comunicado con la Iglesia Católica para que reciban el cuerpo del exmandatario.



"La Iglesia del Chocó y la región clama por la vida y la libertad de personas en poder de grupos armados. Ahora el ELN pide le recibamos ubicación del cadáver de Tulio Mosquera Asprilla, secuestrado desde agosto 24 de 2019 y quien habría muerto ahogado en paso de un río crecido", indicó el Arzobispo a través de Twitter.



Monseñor confirmó que la noticia fue compartida con la familia del líder político. "Los obispos hemos contactado, desde la Conferencia Episcopal, a la esposa y le hemos transmitido esta dolorosa noticia. Informamos también del hecho a la Nunciatura, que pedía su liberación como gesto de voluntad para acuerdos humanitarios en el territorio, azotado por violencias", dijo.

En octubre de 2020 el ELN había difundido un video de Mosquera Asprilla como prueba de vida, el gobierno colombiano en ese momento exigió la inmediata liberación del exalcalde sin condiciones.



“El Gobierno nacional exige al ELN la inmediata entrega, sin condiciones, del señor Tulio Mosquera, y recuerda que si ese grupo no libera todos los secuestrados, y no cesa el secuestro y actos criminales, no habrá lugar ni espacio para ningún diálogo”, señaló en ese momento Miguel Ceballos, quien era el alto comisionado para la Paz.