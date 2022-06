Marcelo Pecci: los detalles que posibilitaron la captura de los presuntos implicados del crimen

Cámaras de videovigilancia, testimonios, identificación de sospechosos e investigación de grupos criminales fueron algunos de los elementos que le permitieron a las autoridades colombianas y paraguayas capturar a los cinco presuntos implicados en el crimen del fiscal Marcelo Pecci.



Pecci, un fiscal especializado contra el Crimen Organizado, Narcotráfico, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, fue asesinado el pasado mes de mayo en la Isla de Barú, en Cartagena, mientras disfrutaba de su luna miel.



Los hechos ocurrieron en la playa privada del hotel Decameron Barú donde, en la mañana del 10 de mayo, dos hombres a bordo de una moto acuática arremetieron contra el Fiscal y le dispararon en varias oportunidades. En el lugar fueron encontrados casquilos de una pistola 9 milímetros.



Tras confirmarse que los autores materiales del crimen habían alquilado el jet ski en el que llegaron a la playa, las autoridades colombianas recibieron testimonios de comerciantes del sector quienes confirmaron que la moto acuática había sido rentada por $200.000 y, aunque podía ser utilizada por treinta minutos, los hombres solo la utilizaron por cerca de 15 minutos.



El momento del alquiler de la moto acuática, que quedó registrado en una cámara de seguridad del sector, permitió que se conocieran las imágenes de un hombre de aproximadamente 1,70 de estatura, de piel oscura y vestimenta negra, quien fue señalado como uno de los presuntos asesinos de Pecci.



Tras difundirse el retrato hablado del presunto autor material, la esposa del Fiscal, la periodista Claudia Aguilera, quien horas antes del crimen había anunciado que está en embarazo y salió ilesa tras el ataque, no solo identificó al hombre, sino que también confirmó lo manifestado por los comerciantes.



Lea además: Tribunal de Bogotá tumba condena contra el empresario Carlos Mattos

Testimonios

Otro elemento importante fueron las declaraciones de las personas que estaban en la zona donde fue alquilado el jet ski, con las que se indico que, luego del crimen, los dos autores materiales del crimen llegaron a Playa Blanca y continuaron su fuga en transporte terrestre. Ante estos testimonios, las autoridades incrementaron los niveles de seguridad en las salidas terrestres de la región, así como en las fronteras del país.



Una vez la Policía colombiana empezó a trabajar con las autoridades paraguayas, se empezaron a forjar varias hipótesis que indicaban que, al ser uno de los fiscales antimafia más severos en su trabajo, su asesinato estaba asociado a una retaliación.



Al respecto, el director de la Policía de Colombia, general Jorge Luis Vargas, aseguró que detrás del magnicidio ocurrido en Cartagena habría una organización de crimen transnacional, incluso, se llegó a decir que sicarios de un grupo criminal de Colombia habrían sido contratados por organizaciones internacionales. "Estamos hablando de un sistema de crimen transnacional, esto fue de una alta planeación, probablemente una importante inversión de recursos para lograrlo", dijo.



Aunque aún no han sido confirmadas las identidades de los cinco capturados en Medellín por el homicidio de Pecci, la Fiscalía General de la Nación anteriormente había asegurado que Juan José Valencia, alias Andrea, integrante del Clan del Golfo, sería uno de los involucrados directos con el crimen.



En medio de la pesquiza de personas que posiblemente estarían involucradas, también estaba otra hipótesis sobre la organización Hezbollah quienes, supuestamente, con apoyo de la mafia de Brasil habrían planeado el homicidio. En medio de esto, las autoridades de Estados Unidos, Colombia y Paraguay, identificaron a Mahmoud Alí Barakat, Nader Mohamad y Kassed Mohamad como personas de interés.

Lea también: Semanas después de su extradición, Alias Otoniel cambió de abogado en Estados Unidos

Investigación

De acuerdo con lo revelado por El Tiempo, en medio de la investigación realizada por la Policía de Colombia, la Fiscalía General y las autoridades paraguayas, se conoció que entre los capturados está una pareja que no solo habría filtrado la información de Pecci, sino que también habría revelado dónde estaba el Fiscal el día del crimen.



Según se conoció, la pareja fue identificada cuando, poco después del homicidio del Fiscal paraguayo, salieron del hotel con rumbo a Medellín. Con relación a la investigación, las autoridades revelaron que esta no ha culminado porque, aunque fue capturado el presunto autor material, las personas que ordenaron el asesinato todavía no habrían sido ubicadas.



Al respecto, el presidente Iván Duque confirmó que los cinco capturados se encuentran en la Fiscalía de Medellín, donde se les está adelantando el proceso de identificación para luego ser traslados a Cartagena.