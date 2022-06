Semanas después de su extradición, Alias Otoniel cambió de abogado en Estados Unidos

El jefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, ya no está representado en Estados Unidos por el abogado Arturo Hernández. En un cambio de estrategia, Úsuga será defendido de ahora en adelante por el letrado Alexei Schacht.



El cambio fue confirmado este jueves por el propio Hernández, que no quiso dar detalles sobre los motivos de la decisión.



El veterano abogado representó a 'Otoniel' el mes pasado cuando compareció por primera vez ante la justicia estadounidense tras ser extraditado desde Colombia, una vista en la que se declaró no culpable de los delitos de narcotráfico por los que está acusado.



Entonces, Hernández subrayó lo complejo de este caso y denunció que no se le había permitido hablar con su cliente durante su detención en Colombia.



Mientras, el abogado Alexei Schacht remitió la semana pasada un escrito al tribunal para notificar que se encargaría de la defensa de “Otoniel”.



Schacht es doctorado en Jurisprudencia de la Universidad Estatal de Nueva York, en Buffalo, y antes de ejercer como abogado fue fiscal asistente de distrito en el condado de Nueva York entre 1989 y 1995.



Con su bufete privado, Schacht participó en la defensa del narco colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, y en la del también colombiano Feithert Aponte, alias Tomás, entre otros casos sonados.



'Otoniel', detenido en octubre del año pasado, fue extraditado en mayo a Nueva York, donde está acusado, entre otras cosas, de “liderar una empresa criminal continuada” y de “participar en una conspiración internacional para fabricar y distribuir cocaína, a sabiendas y con la intención de que las drogas fueran importadas ilegalmente a Estados Unidos”.



De ser encontrado culpable, podría ser condenado a un mínimo de 20 años de prisión y un máximo de 60 años, que es la pena máxima en Colombia.