"Lucha contra el narcotráfico se hace incautando, no filosofando": Fiscal Barbosa

El Fiscal General Francisco Barbosa, afirmó que "es gravísimo y lamentable" que se esté dando una baja significativa en la erradicación de cultivos ilícitos y en la incautación y destrucción de laboratorios de droga.



Aseguró que, contrario a lo sostenido por el Gobierno, sí hay una caida notoria en estos indicadores.



En ese sentido, aseguró que hay más de 2 mil 200 órdenes de captura sin ejecutar y que las cifras de erradicación de cultivos ilícitos en enero fueron muy bajas.



Sostuvo que el Presidente tiene conocimiento de su preocupación por la situación, y deben emprenderse acciones para corregirla.



"La lucha contra el narcotráfico no se hace discutiendo, ni en fotos. Se hace ejecutando, incautando, no filosofando", expresó



Así mismo, el Fiscal hizo un llamado a la Policía Nacional por que los resultados demuestran que "no se está cumpliendo el control y la tarea" y sugirió que se deben exigir resultados a las entidades responsables.