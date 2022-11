Lo que hay detrás de los combates entre las disidencias en Putumayo

La cifra de fallecidos tras los enfrentamientos entre disidencias de las Farc el pasado fin de semana aumentó ayer a 23. Los hechos ocurrieron en la noche del sábado, en el departamento de Putumayo, en la frontera con Ecuador.



Los combates ocurrieron en las veredas Los Pinos y las Delicias, del municipio de Puerto Guzmán, Putumayo.



Uno de los grupos involucrados en el conflicto emitió un comunicado en el que manifiesta que tiene en su poder a una persona, a la que denominan “prisionera de guerra” y de quien “en los próximos días entregarán pruebas de supervivencia”.



“23 paramilitares muertos en el combate. Número desconocido de heridos y de muertos que se llevaron. Hubo un prisionero de guerra capturado en combate”, se lee en el comunicado.



“Todos los combates que se han venido presentando entre las diferentes organizaciones armadas ilegales tienen por propósito asegurar un control territorial, probablemente con miras también a la iniciación de los diálogos de paz. Últimamente ha habido una muy frecuente confrontación por el control de rutas de narcotráfico”, puntualizó el ministro de defensa Iván Velásquez.



De acuerdo con la Red de Derechos Humanos de Putumayo, los enfrentamientos entre disidentes también dejaron desplazadas a 15 familias de las veredas José María, Las Delicias y Los Pinos.



“Por el andén Pacífico de la frontera entre Colombia y Ecuador sale el 70% de las 1.400 toneladas métricas de cocaína que producimos en nuestro país, motivo por el que es un área muy proclive a que hayan estos actos de violencia. El Estado debe desplegar al Ejército en esa zona para que trate de controlar en algo la situación”, dijo Jhon Marulanda, experto en temas de seguridad y coronel retirado del Ejército.



“El nuevo Presidente nos prometió que íbamos a empezar a vivir sabroso y ya llevamos más de 100 días de su Gobierno y lo que ha pasado es que hemos empezado es a vivir incómodos. La Fuerza Pública no está en su mejor momento y hay vastas zonas del país en donde las bandas delincuenciales están tomando medidas extremas para apoderarse del territorio”, añadió el coronel retirado.



Con Marulanda coincide Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, quien explicó que “algunas de estas disidencias están alineadas con la Nueva Marquetalia y otros con ‘Iván Mordisco’, por lo que se disputan el negocio del narcotráfico”.



Muchas veces pareciera que como los que están muriendo son integrantes de un grupo armado eso no le importa al Estado. Sin embargo “cualquier lógica de indiferencia por parte del Gobierno luego de estos combates no sería la adecuada. Estos hechos lo que hacen es someter a la población e imponer dictaduras contra los habitantes de los municipios involucrados, por lo que debe haber presencia del Estado en su conjunto. Estos lugares no pueden ser territorios de muertes entre grupos ilegales. Allá está en el medio la población civil que se encuentra desarmada y que es sometida a la muerte”, sostuvo González.



“Estos enfrentamientos no creo que afecten ahora los diálogos con el ELN, pero esta dinámica puede dificultar mucho las conversaciones en un futuro si se logra un cese bilateral al fuego, pues en Arauca las disidencias de las Farc están enfrentándose con el ELN y eso ha traído atentados, bombas y un panorama complejo porque han anunciado que van a perseguir a líderes sociales”, añadió el Presidente de Indepaz, y agregó que es posible una tregua con el Gobierno, pero si siguen las disputas entre los grupos ilegales eso “no significará nada para la población civil porque ellos seguirán con miedo”.



La Defensoría del Pueblo indicó que estos hechos son la consumación de los riesgos advertidos por ellos mediante la Alerta Temprana 001 de 2021 por la presencia de estos dos grupos armados en Putumayo.