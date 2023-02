Las razones del juez para enviar a John Poulos a prisión; su defensa pide que le den protección

El juez 59 penal municipal de control de garantías de Bogotá ordenó enviar a la cárcel a John Nelson Poulos, como presunto responsable del asesinato de la DJ Valentina Trespalacios. Será el Inpec quien decida el centro carcelario.



Por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio, a decisión del juez de enviar a la cárcel a Poulos se debió principalmente por considerarlo un peligro para la sociedad y presenta un alto riesgo de fuga.



“Imponer esta medida permitirá que John Nelson no abandone el país, protegerá el grupo de mujeres de Colombia, dado que permanecerá recluido en un centro carcelario en el que comparta únicamente con hombres y revirtiendo en mayor medida a la reiteración de feminicidios”, expresó el juez.



Lea además: Valentina Trespalacios: exesposa de John Poulos rompió el silencio y reveló que también fue maltratada



Con las pruebas entregadas por la Fiscalía, quedó demostrada la presunta autoría de Poulos en el feminicidio contra la joven DJ y el riesgo que una mujer pueda sufrir hechos como los que padeció Valentina



De acuerdo con los elementos materiales probatorios, existe una inferencia razonable de un riesgo de reiteración, es decir, que se pueda volver a presentar que otra mujer pueda sufrir hechos como los que padeció valentina.

Las pruebas contra Poulos

Durante la audiencia de medida de aseguramiento, el juez realizó una recopilación de los hechos y pruebas materiales y documentales sobre la sevicia y desprecio con la que John Poulos habría actuado en el asesinato de Valentina Trespalacios.



“La muerte de valentina se produjo con las manos de su agresor, se relacionan con sentimientos de ira, desprecio y castigo, en un escenario propio de sometimiento y dominación a través de la fuerza física”, expresó el juez.



Y agregó: “Un acto como el anterior solo puede ser movido por sentimientos profundos de odio, pues exige del victimario, asumir una actitud de indiferencia absoluta frente a la agonía prolongada de la víctima sin importarle la vida de Valentina”.



Además de las pruebas que incluyen más de 900 horas de video, testimonios de familiares de Valentina, así como trabajadores del edificio donde iba a vivir la pareja, el juez determinó que existen pruebas suficientes para determinar el delito de feminicidio en el crimen.



“Valentina estaba en el apartamento con la convicción de que sería su nuevo hogar. Se presenta un contexto de dominación característico del feminicidio, véase como valentina era una mujer de 21 años que medía 162 cm, pesaba 55 kg y sufrió la fuerza de un hombre de 35 años, de 177 cm, de contextura fornida”, expresó el juez.



Y expresó que los hechos como la introducción abrupta de la maleta del cuerpo de valentina, así como abandonarla en un basurero para no ser encontrada, “son hechos que reflejan un desprecio absoluto por la vida de la víctima y un evidente ejercicio de tratarla como una cosa”.



Entre las imágenes más discentes que se tienen en el proceso, se trata del momento en que una persona se baja de un carro y tira al basurero la maleta de viaje color azul y el cuerpo de Valentina que se encontraba en su interior. Según expresó el juez, aunque las imágenes no son claras de la persona que hace el evento, las pruebas si se dirigen directamente a Poulos.



“Cuando Poulos llega a hacer la devolución del vehículo, no se encuentra en el baúl la maleta azul con la que aparecen en las imágenes tomadas a la salida del edificio Capadocia. Se permite la autoría de Nelson Poulos en este feminicidio porque él y no otra persona fue quien cometió estos lamentables hechos”, expresó el funcionario judicial.

Lea también: "Él vino a amar, no a matar": la controversial declaración del abogado de John Poulos

¿Corre Poulos peligro en Bogotá?

Tras esta decisión, la gran pregunta es ¿a qué centro carcelario será enviado John Poulos?



Según expresó el abogado defensor Juan Manuel Falla, por los videos que ha visto todo el país y por el caso que es de connotación nacional, se tiene una seria preocupación por su seguridad.



Falla aseguró que Poulos podría tener el mismo destino que Juan Pablo González, el presunto abusador de una menor en Transmilenio que fue asesinado dentro de una URI con custodia de la policía luego de ser capturado.



“solicito que se garantice la seguridad de su integridad y protección de mi representado, si se envía a una cárcel que este bajo un esquema de máxima seguridad", enfatizó