"Él vino a amar, no a matar": la controversial declaración del abogado de John Poulos

Durante la reanudación de la audiencia de medida de aseguramiento, el abogado de John Poulos, Juan Manuel Falla, expresó el riesgo que corre el ciudadano americano por estar en una cárcel en Colombia y del amor que le tenía a Valentina Trespalacios.



Inicialmente, el abogado expresó su contrariedad con lo dicho en la audiencia sobre un presunto ciclo de violencia, pues para él, un ciclo es una serie de actos y fases y estos no se han declarado y evidenciado en el proceso.



El abogado defensor aseguró que “no implica necesariamente que por sentir o expresar celos, ya se acredite en medida alguna un ciclo de violencia. Una cosa es presumir que se tiene una persona bella físicamente como pareja, pero otra muy distinta es pretender acreditar un ciclo de violencia que no existe".



El representante de Poulos criticó que han existido varios aspectos que llaman la atención, como las falencias comunicativas, las esposas moradas y hasta las amenazas del abogado anterior. Igualmente, aseguró que las características de los hechos se pueden dar para varios tipos de interpretación, pero no para afirmar lo sucedido.



"Fue honrado en la Casa Blanca como un padre modelo": abogado defensor



El abogado defensor también hizo referencia sobre la parte personal de John Poulos, asegurando que tenía una vida perfecta en Estados Unidos, incluso hasta ser condecorado en la Casa blanca.



“Mi representado es padre de tres menores hijos, uno por los cuales luchó arduamente por su vida contra el cáncer, incluso por esa labor fue llamado al Estado de la Unión y a ser honrado en la Casa Blanca por su vocación en el tratamiento del cáncer de su hijo y por ser un padre modelo”, aseguró el abogado.



No obstante, aseguró que Poulos llegó a Bogotá y trajo todas sus cosas, porque se iba a organizar con Valentina: “Él llegó porque estaba enamorado de alguien y no para matar a alguien”.



"Mi representado no niega haber sido ampliamente detallista con la señorita Valentina, pero en ningún momento la violentó, por ello ni le restringió su poder adquisitivo monetario", expresó.



¿Poulos corre peligro en Bogotá?

Durante la audiencia, que aún está en curso, el abogado defensor Juan Manuel Falla, aseguró que por los videos que ha visto todo el país y por el caso que es de connotación nacional, se tiene una seria preocupación por su seguridad.



Expresó que Poulos no tiene a nadie en Bogotá para sufragar sus gastos ni prestarle apoyo en caso de expresar la privación de su libertad, así como tampoco es un peligro para las víctimas.



"Mi representado no tiene relación ni comunicación con los familiares de la víctima, por lo cual no se acredita que efectivamente existan motivos que evidencien un peligro para la sociedad o la víctima", señaló el representante de Poulos.



Por lo tanto, el abogado defensor expresó que al ser enviado a una cárcel, podría pasar el mismo caso de Juan Pablo González, el presunto abusador de una menor en Transmilenio.



“Un establecimiento ordinario no garantiza la seguridad de mi representado. Un ejemplo claro es lo sucedido con Juan Pablo González, quien después de su captura se dijo que se había suicidado, pero las investigaciones concluyeron que fue asesinato con cinco policías”, aseguró Falla.



Y agregó: “solicito que se garantice la seguridad de su integridad y protección para que continúe en el Búnker de la fiscalía o, de lo contrario, este bajo un esquema de máxima seguridad".

¿Qué pasó con Valentina?

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo 22 de enero de 2023, en el apartamento 802 de un edificio ubicado en el norte de Bogotá, el cual había sido alquilado días atrás por Poulos, con la excusa de que sería el nuevo hogar que compartiría con Valentina.



A esa hora y después de tener relaciones sexuales, según el ente acusador, Poulos la golpeó con sus manos y luego la ahorcó hasta quitarle la vida.



Tras cometer el crimen el extranjero presuntamente dobló el cuerpo de la mujer, la empacó en una maleta azul de viaje que era suya, dejándole la cabeza por fuera, y la sacó en un carro de mercado y una manta al parqueadero, donde la metió en el carro que había alquilado y la arrojó en el contender de basura donde fue encontrada.