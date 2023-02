"Poulos no tuvo aprecio por el ser humano que le dio amor": Fiscalía en audiencia por crimen de Valentina Trespalacios

Luego de revelar múltiples pruebas que demostrarían la responsabilidad de John Poulos en el homicidio de la DJ Valentina Trespalacios, la Fiscalía pidió enviarlo a la cárcel.



Entre las conductas que le reprochó el fiscal del caso se encuentra la obstrucción a la justicia. “Esto se ve reflejado en la forma como este dobló el cuerpo, lo introdujo en una maleta, lo llevó a un contenedor de basura, esperando que un camión de basura se llevará el cuerpo para tratar de despistar a las autoridades”, dijo el fiscal.



En este sentido el fiscal explicó que Poulos representa un peligro para la sociedad y para las víctimas. “El señor John Poulos no tuvo ningún aprecio por el ser humano que le dio amor, con la persona que se iba a vivir con él. En consecuencia, no lo tendrá con otras personas a él, convirtiéndose en un riesgo para la comunidad”.



Por otro el fiscal del caso expuso que Poulos debe ir a prisión, porque existe un antecedente cercano de la forma en cómo intentó fugarse para no dar la cara por lo que había hecho.



Lea aquí: Valentina Trespalacios: siga la continuación del juicio contra John Poulos, presunto asesino



Es decir, porque huyó inmediatamente del país con destino a Panamá, donde fue capturado intentando tomar un avión que lo llevara a Estambul, Turquía, para luego tomar otro que lo llevara a Podgorica, capital de Montenegro, país en el oriente de Europa, con el cual no existe un tratado de extradición con Colombia.

¿Qué pasó con Valentina Trespalacios?

De acuerdo con el relato de Valentina los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo 22 de enero de 2023, en el apartamento 802 de un edificio ubicado en el norte de Bogotá, el cual había sido alquilado días atrás por Poulos, con la excusa de que sería el nuevo hogar que compartiría con Valentina.



A esa hora y después de tener relaciones sexuales, según el ente acusador, Poulos la golpeó con sus manos y luego la ahorcó hasta quitarle la vida.



Tras cometer el crimen el extranjero presuntamente dobló el cuerpo de la mujer, la empacó en una maleta azul de viaje que era suya, dejándole la cabeza por fuera, y la sacó en un carro de mercado y una manta al parqueadero, donde la metió en el carro que había alquilado y la arrojó en el contender de basura donde fue encontrada.