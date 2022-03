La última carta de 'Otoniel', el excomandante del Clan del Golfo insiste en entrar a la JEP

El pasado 25 de marzo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló que rechazó a Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel. Esto luego de que el excomandante del Clan del Golfo solicitará su sometimiento, aseverando que había sido financiador de las fuerzas militares y un promotor de grupos militares en medio del conflicto.



No obstante, la JEP estableció que 'Otoniel' no había sido un tercero en el conflicto, como buscaba acreditarse, sino que era evidente que estuvo activo en algunos ilegales, por esa razón no podría ser aceptado.



"El señor Úsuga David no tuvo la condición de tercero civil colaborador o financiador, pues pasó de comandar un grupo paramilitar a conformar y liderar una BACRIM con similitudes sustanciales entre uno y otra, ostentando una posición de mando en la organización", manifestó la JEP.



Lea además: El sistema carcelario, aprisionado por la corrupción: ¿qué hacer?



A pesar de la decisión, la cadena radial BLU dio a conocer que el excomandante del Clan del Golfo busca jugarse su última carta ante la Jurisdicción, y ya está preparando nuevos argumentos para presentar su defensa ante la jurisdicción los recursos de reposición y apelación.



Primeramente, con el recurso de reposición 'Otoniel' busca que se analice la decisión tomada por la sala de definición de situaciones jurídicas y se reconsidere. Si la decisión no se reconsidera se buscará con el recurso de apelación que la sección respectiva lleve el asunto a una segunda instancia.



Le puede interesar: Extraditan a EE.UU. a alias Nicolás, exsegundo al mando del 'Clan del Golfo'



Es de anotar que alias Otoniel solicitó el sometimiento no solo para ser acogido, sino para poder evitar que se le aplique la garantía de la no extradición, ya que es solicitado por el gobierno estadounidense para responder por delitos relacionados al narcotráfico.