Extraditan a EE.UU. a alias Nicolás, exsegundo al mando del 'Clan del Golfo'

Carlos Antonio Moreno Tuberquia, alias ‘Nicolás’, exsegundo hombre al mando del ‘Clan del Golfo’ y quien fue el hombre de confianza de Dairo Antonio Úsuga David alias ‘Otoniel’, máximo jefe de dicha organización, está siendo extraditado a Estados Unidos.



De acuerdo con la información entregada por las autoridades alias ‘Nicolás’ en estos momentos está siendo enviado a ese país desde la base militar de Catam.



La extradición de alias ‘Nicolás’ había sido avalada el pasado 25 de noviembre por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que responda en Estados Unidos por los delitos de homicidio agravado, financiación del terrorismo, desaparición forzada, desplazamiento forzado y tráfico de estupefacientes.



La Corte determinó que para la época de investigación (entre 2003 y 2014) alias ‘Nicolás’, de forma voluntaria, “habría incurrido en conductas tipificadas en el ordenamiento jurídico interno como concierto para delinquir con fines de narcotráfico y homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos”.



Así mismo la Corte advirtió que las conductas imputadas a Moreno Tuberquia, en la acusación, son de naturaleza común, no política.



Esta decisión se da el mismo día que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó la acción de tutela en la que alias 'Nicolás', mano derecha de Darío Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', pretendía frenar su extradición a Estados Unidos.



Lo que la defensa de alias 'Nicolás' pretendía con la acción de tutela era frenar su extradición argumentando que "hasta tanto no haya sido investigado y juzgado por la justicia ordinaria por los crímenes cometidos en Colombia y que una vez haya cumplido las condenas a que haya lugar, se procederá al trámite correspondiente", dice el documento.



Así mismo, que continúe vinculado a las diligencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en las regiones de Urabá, Bajo Atrato y Darién, de los departamentos de Antioquia y Chocó.



Sin embargo, la Corte manifestó que no era competencia de esa corporación atender la tutela, pues es una decisión del Presidente de la República aprobar o no la extradición.



Alias ‘Nicolás’ fue capturado en 2018 en el municipio de San Rafael en el departamento de Antioquia. El operativo se realizó de manera conjunta entre la Fiscalía y la Policía Nacional.