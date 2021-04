Inpec solicitó traslado de Juan Guillermo Monsalve a un centro penitenciario

Erika Mantilla

El general Mariano Botero Coy, director del Inpec, solicitó a la Corte Suprema de Justicia reubicar a Juan Guillermo Monsalve, testigo clave de la investigación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez.



En una carta enviada este martes, pidió que el exparamilitar sea trasladado a un centro penitenciario, argumentando que la casa fiscal donde permanece desde abril de 2018, por orden del exmagistrado José Luis Barceló, no cuenta con las condiciones necesarias de seguridad.



"Me permito solicitar se estudie la posibilidad de reconsiderar la orden de permanencia en la casa fiscal, teniendo en cuenta que este no es el lugar destinado para la reclusión de personas privadas de la libertad, no es un pabellón de seguridad, ni hace parte del mismo", dice la misiva dirigida al magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte, César Reyes, encargado del expediente, y en cuya ponencia se ordenó medida de aseguramiento en su residencia el año pasado.



Explicó que estos tiene como finalidad el alojamiento del director del establecimiento de reclusión y adicionalmente, están por fuera del perímetro de seguridad del mismo, de manera que no brinda garantías de efectiva seguridad, custodia y vigilancia.



Cabe mencionar que durante un operativo, en enero de 2020, autoridades del Inpec incautaron varios elementos a Monsalve que no debía tener en su poder por su condición detenido.



Monsalve es pieza clave en proceso contra el expresidente, pues en más de una ocasión ha mencionado sus posibles vínculos con el paramilitarismo. Por esos testimonios, supuestamente, uno de los defensores de Uribe, lo habría abordado para que, a cambio de dinero y beneficios en su proceso judicial, se retractara de lo dicho.



Por este caso, el expresidente, el abogado Diego Cadena y el representante a la cámara, Álvaro Hernán Prada, se encuentra ante los estrados judiciales.



En el caso de Uribe se lleva en la Fiscalía, que solicitó el cese de la investigación penal en su contra. Cadena investigado por la misma institución, está ad portas de un juicio.



Respecto de Prada, el caso está en la Corte Suprema y será esta la que decida si llama a juicio al congresista o si cierra la investigación que pesa sobre su nombre.

