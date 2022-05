General (r) Paulino Coronado reconocerá de nuevo  su responsabilidad en 'falsos positivos' ante la JEP

El general (r) Paulino Coronado, quien el pasado mes de abril reconoció en una audiencia pública de la JEP en Ocaña, junto a nueve militares, su responsabilidad en falsos positivos en esa región, deberá hacerlo de nuevo, pero esta vez en Bogotá.



Esta decisión la tomó la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP como respuesta a una solicitud elevada por las víctimas acreditadas en el caso, después de conocer qué Coronado radicó ante la Jurisdicción un memorial en el que amplía su reconocimiento de responsabilidad. “Esta manifestación no puede hacerse únicamente por escrito, sino que también debe quedar consignada en un pronunciamiento público”, concluyó la JEP.



Por todo lo anterior Coronado deberá ampliar su reconocimiento el 1 de julio a las 8:30 a.m. En esta diligencia estarán presentes las víctimas acreditadas que así lo soliciten ante la Sala de Reconocimiento, la representación de las víctimas y el Ministerio Público.



El pasado 27 de abril el general (r) reconoció su responsabilidad en estos hechos y dijo sentirse arrepentido por no haber actuado diligentemente.