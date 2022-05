Continúa la polémica sobre las supuestas amenazas que el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler Parra, le hizo al sargento (r) Alexander Chalá, quien se conoció que es excandidato al Congreso por el Pacto Histórico.



En un audio revelado este martes se escucha al secretario de Seguridad decir la frase "me lo cargo", que fue interpretada como una amenaza contra quien aparece como @sargentochala en la red social Twitter, el cual aseguró que estas intimidaciones son porque él reveló el contrato que vinculaba al exgeneral Leonardo Barrero con la Alcaldía.



"Yo no me meto con nadie, pero el que se mete conmigo me lo cargo y a ese sargento Chalá me lo voy a cargar. Ya le abrieron las investigaciones que tenía paradas hace once años, como se mete con el Alcalde también hay que tener cuidado de no patear la lonchera. Si a mí se me atraviesan me voy de frente, no soy un niño jugando", dice Soler en el audio.



Al respecto, el concejal Fernando Alberto Tamayo lanzó un comunicado en el que le pide a Soler que explique a qué se refiere con "cargarse" al Sargento. Además, en el comunicado el concejal solicita a los organismos de control (Personería o Procuraduría) que investiguen la vinculación de exmilitares en la Secretaría de Seguridad y Justicia.



"Los términos utilizados por el funcionario, no solo son ambiguos, porque pueden prestarse para cualquier tipo de interpretación, sino también de un lenguaje agresivo para un funcionario que debe garantizar la seguridad y la sana convivencia del Distrito de Cali", se lee en el comunicado.



De igual forma, pide que se conozca el audio completo, ya que Soler asegura que este no salió en su totalidad y que fue editado y sacado de contexto.



Soler había publicado un comunicado refriéndose a este audio y aseguró que sus palabras fueron editadas. Además, manifestó que la frase fue malinterpretada porque él la habría utilizado para hacer referencia a la formulación de denuncias judiciales que han sido radicadas en contra de la persona que está detrás de la cuenta de Twitter.



"En ningún momento en el audio (ni en el editado, ni en el original) me refiero a atentar contra la vida o integridad de ninguna persona, ni menos a quien se llamar en redes como 'Sargento Chalá'. La frase se expresó dentro del contexto de formulación de denuncias judiciales ya radicadas con base en los múltiples atropellos de Derechos Humanos y fundamentales que esta persona ha venido haciendo en mi contra y de ninguna manera connota una amenaza", dice Soler en el comunicado.



De hecho, agregó que tanto el audio original, así como el contexto sobre lo que se habla en este, fueron entregados a la Fiscalía desde hace varios días, esto como anexo a la denuncia que, según dijo, interpuso contra el Sargento Chalá hace cerca de seis meses.



Lo que dice Chalá

El sargento (r) Alexander Chalá se refirió sobre esto y explicó que estas supuestas amenazas se dieron ya que él fue quien sacó a la luz un contrato "donde están vinculados una serie de militares, en su gran mayoría inmersos en investigaciones con narcotráfico, falsos positivos e interceptaciones e ilegales. Hice público ese contrato que estaba muy oculto. Ahí estaba vinculado el general en retiro Leonardo Barrero, una persona que está siendo investigada, que inclusive salió en las entrevistas que se le hicieron a alias 'Otoniel'", declaró Chalá a Blu Radio.



De acuerdo con Chalá, Soler se "indignó" porque en sus denuncias se refirió a personas contratadas por él.



"Ese coronel (r) Soler, secretario de Seguridad de Cali, sí tiene rabo de paja, tiene nexos con militares vinculados a organizaciones narcoparamilitares. Es mejor que él saque denuncias mías, porque yo le sacaré el paquete completico", dijo Chalá.



Y agregó: "El coronel (r) Soler trabajó con el general (r) Barrero cuando eran activos. El coronel Elkin Argote es compañero de curso de él. La mayoría de los militares que están en ese contrato, que eran siete y de los cuales renunciaron tres, tienen nexos, el secretario de Seguridad de Cali tiene nexos con esos personajes. En este momento no puedo decir cuáles son, pero eso va a salir".