Fiscalía investigará caso de menor que quitó la vida tras presunto abuso policial en Popayán

Valentina Rosero Moreno

Después de los hechos ocurridos el pasado jueves en Popayán, cuando una menor de edad se quitó la vida luego de haber denunciado que fue víctima de abuso por parte de miembros de la Fuerza Pública, la Fiscalía General de la Nación aseguró que ya se conformó un equipo especializado para esclarecer el caso.



Según indicó el ente investigador, el equipo ya inició la recolección de evidencia física, elementos materiales probatorios y muestras biológicas, con el fin de no solo verificar si existió la agresión sexual, sino también, de determinar la causa de la muerte de la menor de 17 años.



Asimismo, la Fiscalía informó que la investigación del caso será liderada por la Fiscal coordinadora del Grupo de Género de Bogotá, quien es experta en temas de violencia de género con enfoque en menores de edad. Además de la Fiscal, el grupo también lo conforman, entre otros, investigadores del CTI y funcionarios de Medicina Legal.



Lea también: Piden esclarecer caso de menor que se suicidó tras denunciar que sufrió abuso policial



“Este grupo cuenta también con un fiscal de la Unidad de Vida, investigadores del CTI y médicos legistas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que adelantan los actos urgentes. Se ordenó realizar la autopsia psicológica para analizar el contexto de la situación de la menor”, detalló la Vicefiscal General.



Cabe recordar que según denunció la víctima por redes sociales, en la noche del pasado miércoles 12 de mayo, en medio de la jornada de manifestaciones que se realizaba en Popayán, ella habría sido aprehendida por un grupo de uniformados del Esmad.



“Cuando menos pensé estaban encima, ni siquiera corrí porque era peor, lo único que hice fue esconderme detrás de un muro, y solo porque estaba grabando me cogieron. En medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten, porque me estaban 'desnudando' quitando el pantalón”, explicó la menor.



Al respecto, la Alcaldía de Popayán indicó que después de su aprehensión, la menor fue trasladada a la URI de la capital del Cauca donde permaneció aproximadamente dos horas hasta que fue entregada a un familiar.



"Conocemos, según reporte de las entidades competentes, que la menor fue puesta a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, la noche del miércoles 12 de mayo de 2021 a las 9:10 p.m. La menor estuvo acompañada de funcionarios de Infancia y Adolescencia de la Policía y antes de las 11:00 p.m. fue entregada a su abuela, de acuerdo con la minuta de ingreso y salida de la URI", informaron desde la Alcaldía de Popayán.



Sobre este caso, el Comandante de la Región 4 de la Policía, General Ricardo Alarcón, desmintió la información que se ha conocido sobre los hechos denunciados por la adolescente y, además, enfatizó en que la muerte de la menor se registró el jueves y el procedimiento policial se realizó en la noche del miércoles.



Aseguró que cuando se estableció que se trataba de una menor de edad, "se activa el protocolo de protección a la integridad de este tipo de población y es entregada, en óptimas condiciones, a la abuela materna a las 22:51 horas".



"La Policía Nacional se permite afirmar de manera categórica que es una noticia, aparte de falsa, vil y ruin. La menor nunca pisó instalaciones policiales. Una vez se conocen los hechos y se realiza el procedimiento por parte de las unidades policiales, la menor de edad es trasladada a las instalaciones de la URI de la Fiscalía", comentó el Comandante.



Le puede interesar: "Hay al menos siete homicidios en Cali en hechos relacionados con protestas": Fiscalía