Piden esclarecer caso de menor que se suicidó tras denunciar que sufrió abuso policial en Popayán

Álvaro José Carvajal Vidarte

Autoridades pidieron que se investiguen y se esclarezcan los hechos que rodearon a la muerte de una menor, de 17 años de edad, en Popayán, quien se quitó la vida este jueves luego de denunciar que fue víctima de abuso por parte de un grupo de agentes de la fuerza pública.



La joven fue aprehendida por agentes de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios en la noche del miércoles, 12 de mayo, en medio de las manifestaciones que se llevaron a cabo en la capital del Cauca.



La menor denunció en su perfil de Facebook que durante el procedimiento se habría presentado extralimitación y abuso sexual por parte de los uniformados.



"En ningún momento me ven tirando piedras, no iba con ellos, me dirigía hacia la casa de un amigo que me dejaría quedar en su casa. Cuando menos pensé estaban encima, ni siquiera corrí porque era peor, lo único que hice fue esconderme detrás de un muro, y solo porque estaba grabando me cogieron", se lee en la publicación realizada en la red social.



Y, acto seguido, denuncia que "en medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten, porque me estaban 'desnudando' quitando el pantalón".

La joven fue trasladada a una URI en donde estuvo por cerca de dos horas, según el reporte entregado por las autoridades.



"Conocemos, según reporte de las entidades competentes, que la menor fue puesta a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, la noche del miércoles 12 de mayo de 2021 a las 9:10 p.m. La menor estuvo acompañada de funcionarios de Infancia y Adolescencia de la Policía y antes de las 11:00 p.m. fue entregada a su abuela, de acuerdo con la minuta de ingreso y salida de la URI", informaron desde la Alcaldía de Popayán.



En la mañana de este jueves, la menor fue hallada sin vida en su lugar de residencia.



Al respecto, la Alcaldía expresó su solidaridad con la familia y los allegados de la víctima y pidió que se realicen las respectivas investigaciones.



"Ante las graves acusaciones que rodean este caso, instamos a las entidades competentes a que se surtan todas las investigaciones, tanto administrativas como disciplinarias, con celeridad y prioridad, para esclarecer la detención y la actuación de la Policía Metropolitana durante el procedimiento y estamos atentos al reporte de Medicina Legal, el cual determinará y clarificará todas las circunstancias", aseveraron desde la Alcaldía.



La administración municipal agregó que puso a disposición de la familia de la menor un equipo humano para brindar el apoyo psicosocial que requieran.

El Fiscal General, Francisco Barbosa, aseguró este miércoles que la Fiscalía investiga 180 denuncias por posible abuso de autoridad durante las protestas del Paro Nacional.

"Noticia sobre violación es falsa, vil y ruin": Policía

Al respecto del hecho, la Policía Nacional se pronunció y desmintió que se hubiese presentado una agresión sexual en medio del procedimiento.



"Ante la noticia que viene siendo publicada por diferentes medios, especialmente por redes sociales, en la que se afirma la posible violación y muerte de una adolescente en unas instalaciones policiales, la Policía Nacional se permite afirmar de manera categórica que es una noticia, aparte de falsa, vil y ruin", aseveró el general Ricardo Augusto Alarcón, comandante región de Policía número cuatro.



Según el oficial, "la menor nunca pisó instalaciones policiales. Una vez se conocen los hechos y se realiza el procedimiento por parte de las unidades policiales, la menor de edad es trasladada a las instalaciones de la URI de la Fiscalía".

Afirmó que una vez se estableció que se trataba de una menor de edad "se activa el protocolo de protección a la integridad de este tipo de población, se toma contacto con sus familiares y es entregada, en óptimas condiciones, a la abuela materna a las 22:51 horas".



Aclaró que el deceso de la joven ocurrió en la mañana de este jueves, mientras que el procedimiento policial tuvo lugar en la noche del miércoles.



"En aras de garantizarle la tranquilidad a toda la población de Popayán, la Policía Nacional ha solicitado a través de la Fiscalía General de la Nación que, en el menor tiempo posible, el Instituto Nacional de Medicina Legal establezca la causa de la muerte", puntualizó.

El Comandante de la @Region4Policia, Brigadier General Ricardo Augusto Alarcón Campos, aclara a la opinión pública: pic.twitter.com/KMSQfDPK6D — CR. Boris Albor (@PoliciaPopayan) May 14, 2021

Indignación en redes

La muerte de la menor tras el presunto abuso y las circunstancias que rodearon su decisión de quitarse la vida han generado una ola de rechazo en redes sociales.



Los cibernautas han pedido que haya justicia en el caso y se investigue hasta llegar a la verdad del mismo.



"Ojalá investiguen y no queden en la impunidad. Es realmente triste", expresó el usuario de Twitter Nicolás Rodríguez.



Por su parte, Felipe Ortiz sentenció "Investiguen y condenen. No más impunidad".



Para este viernes, a las 10:00 a.m., colectivos feministas de Popayán convocaron a un plantón frente a la sede de la Policía Metropolitana de esa ciudad.