'Epa Colombia' interpuso recurso para que su caso pase a la Corte Suprema de Justicia

El Abogado de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como 'Epa Colombia', interpuso un recurso de casación con el cual busca que el caso de la influencer sea evaluado por la Corte Suprema de Justicia.



El recurso extraordinario fue interpuesto ante el Tribunal Superior de Bogotá, que la condenó a 5 años y 15 días de prisión por los actos vandálicos cometidos contra el Transmilenio en noviembre de 2019.



Con esta casación, la defensa de la influencer busca que se garantice el derecho a la doble conformidad judicial que solo aplicaría para el delito de instigación para delinquir con fines terroristas.



De ser aceptado el recurso, la influencer lograría que se revise este delito que fue tenido en cuenta para la sentencia de la segunda instancia, a pesar de que en la primera instancia no fue condenada por el mismo.



"Puede pedir que se le garantice el derecho a la doble conformidad, que se activa ante la emisión de un fallo y tiene como fin impugnar la condena de tal delito", explicó La República.



Lea además: Capturan a hombre que era buscado por Interpol para cumplir condena en España



Por ahora la defensa de 'Epa' tendrá que esperar la decisión sobre si el recurso es o no admitido, porque la casación no garantiza que el caso vaya a ser evaluado por la Corte Suprema.



Aunque la condena se conoció el 12 de agosto, la mujer no ha sido privada de la libertad porque el Tribunal de Bogotá no ha emitido la orden de captura en su contra.



Cabe recordar que la condena también inhabilitó a Daneidy del uso de sus redes sociales para ejercer como influencer o "youtuber" y, además, le fijó una multa de 492 salarios mínimos.



Lea también: Con aumento del PIB la reactivación económica sigue firme