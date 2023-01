Envían a la cárcel a hombre señalado de abusar y asesinar a una niña de 10 años en el Huila

A la cárcel fue enviado Jonathan García, el hombre señalado de haber asesinado y abusado sexualmente de una menor de 10 años en Pitalito, Huila.



De acuerdo con lo indicado sobre el caso, ingresó a la casa de la menor, en la que no había nadie más, e intentó abusar de ella. La menor puso resistencia y el hombre sacó un elemento cortopunzante y la asesinó. García, de 27 años, había salido de la cárcel luego de cumplir una pena por delito de acceso carnal abusivo.



Aunque no aceptó cargos y le fue impuesta medida carcelaria​, durante la audiencia al hombre se le imputaron los delitos de homicidio agravado por ser la víctima menor de edad y tentativa de homicidio agravado contra la adulta mayor por indefensión. De igual manera, se le imputó maltrato animal por matar la mascota de la casa delante de la menor de edad.



​A pesar de que la defensa del hombre pretendía que se anularan los cargos en su contra porque, supuestamente, él es un paciente psiquiátrico, la Fiscalía se opuso y manifestó que eso deberá probarse en otra audiencia.



Gustavo Camargo, comandante de la Policía del Huila, aseguró que el hombre fue capturado luego del asesinato y que la familia de la menor está realizando las respectivas denuncias para que el crimen no quede en la impunidad.



"Lamentamos y condenamos el asesinato de esta menor de diez años. Logramos capturar al culpable cuando se ocultaba debajo de un puente y haremos todo lo posible para que le caiga todo el peso de la ley", precisó.