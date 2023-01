Nueve están firmes y seis 'en remojo': así van las candidaturas a la Alcaldía de Cali

Nueve serían las fotografías que aparecerían en el tarjetón electoral si hoy se escogiera al próximo Alcalde de Cali.



Serían las de Roberto Ortiz, Danis Rentería, Miyerlandi Torres, Deninson Mendoza, Wilson Ruiz, Hernando Morales, Darschan Ocampo, Juan Martín Bravo y Juanita Cataño, quienes le confirmaron a El País que están firmes en su aspiración.



El hoy concejal Roberto Ortiz, reconoce que prácticamente no ha parado de hacer campaña desde que en octubre de 2018 fue superado por Jorge Iván Ospina. Cuenta que el año pasado recorrió 180 barrios de la ciudad y que desde el 10 de enero ha recogido 80.000 firmas a través del movimiento ‘Firme con Cali’, que avalará ante la Registraduría su tercer intento de gobernar a los caleños.



“Cali necesita una gran coalición, donde estén los empresarios, la academia, la clase política y líderes comunales para sacarla adelante”, asegura y muestra los resultados de dos ‘encuestas’: los 176 mil votos que sacó en 2014 y los 200 mil del 2018.



Otro que ‘madrugó’ a anunciar su candidatura fue Danis Rentería, quien en junio del 2022 renunció a la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana del Municipio y dice que, aunque ha asumido compromisos con partidos “nuevos” de los que prefiere no dar el nombre todavía, no descarta tampoco ir por firmas.

Esta última posibilidad tomaría fuerza después de que el presidente del Senado, Roy Barreras, lo ‘sacó’ vía Twitter de la consulta con la que el Pacto Histórico escogerá su ‘carta’ para la capital del Valle del Cauca.

“Desde octubre venimos organizando foros territoriales, trabajando en las 22 comunas y los 15 corregimientos de nuestra ciudad, escuchando la gente”, dice el chocoano que hace cuatro años no llegó al final de la contienda electoral.



Al igual que Rentería, Miyerlandi Torres tendrá que asumir la campaña con el ‘inri’ de haber sido parte del Gobierno Ospina, pero ella insiste en que su mejor presentación es la forma como enfrentó la pandemia del covid hasta octubre, cuando dimitió de la Secretaría de Salud.



Aunque también está recorriendo los barrios en busca de firmas que respalden su aspiración, algunos aseguran que su futuro político sigue ligado a su prima, la exgobernadora del Valle Dilian Francisca Toro.



Lo cierto es que el viernes se inscribió ante la Registraduría el grupo significativo de ciudadanos que recogerá las firmas para validar la candidatura de la exfuncionaria que “está dispuesta a llegar hasta el final” de la campaña y convertirse en la primera alcaldesa de Cali.



Deninson Mendoza, exgerente de Telemedellín, no niega su amistad con el alcalde paisa, Daniel Quintero, pero sostiene que la suya es una candidatura independiente.



Reconociendo su simpatía por el presidente Petro, deja en claro que no representa a Jorge Iván Ospina y ubica su propuesta “de centro, pero con un alto sentido de lo social”.



El exministro Wilson Ruiz comenzó a caminar las calles locales desde finales de año y el movimiento ‘SOS salvemos a Cali’ ya suma 40 mil respaldos a su aspiración.



Pero tras haber manejado la Justicia del país, dice estar libre de vanidades, así que no tendría problema con “que se conforme un movimiento cívico para sacar la ciudad adelante y se diseñe un mecanismo para definir un candidato, pues yo estaría dispuesto a someterme a él”.



Otro que, tras desempeñarse durante diez años en cargos públicos, asegura estar listo para manejar los destinos de la ciudad es el abogado “técnico y de centro” Hernando Morales, quien recogerá firmas para lograr un ‘Pacto por la defensa de Cali’, como se llama su movimiento.



“Yo todo lo que he iniciado en mi vida, lo he terminado. No decidí inscribirme como candidato para negociar un gabinete o cosas de esas, yo voy hasta el final”, dice quien es asociado al exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía.



“Soy una ciudadana de a pie que conoce la ciudad, el proceso público, la gestión con resultados y mi trayectoria ha sido la lucha sin titubeos y frontal contra la corrupción y el desorden”, dice Darschan Ocampo, quien hasta el año pasado fue edil de la Comuna 2 y está recogiendo firmas para convertirse en alcaldesa de la capital del Valle. Se identifica “como una mujer de derecha, que es capaz de llegar a consensos con personas de otras ideologías”.



También aspira a ocupar ese cargo la exdiputada Juanita Cataño, quien se lanzó a sumar apoyos en las calles “porque a esta ciudad le falta unirnos en un frente común contra todos los flagelos que nos están azotando”, pero no descarta recibir el aval de su partido, Cambio Radical.



Sobre posibles alianzas considera que para mayo o junio los caleños tendrán algunos preferidos y que, tras presentar una propuesta seria a la ciudad, espera estar entre esos favoritos y poder consolidar un proyecto que agrupe a los caleños.



Y cierra el ramillete de quienes hoy por hoy están firmes en su deseo de suceder a Ospina, el concejal Juan Martín Bravo, quien esta semana anunció que buscará el aval del Partido Conservador, al que pertenece.



“Jorge Iván ganó por el ego de ‘El Chontico’ y por el ego de Eder. Si ellos se hubieran unido y trabajado en equipo, hubiéramos ganado de este lado, y lo mismo va a pasar ahora si no construimos un equipo por Cali”, dice proponiendo una encuesta.

Deshojando margaritas

Otras seis personas también quieren dirigir los destinos de la capital del Valle, pero dicen tener razones para no dar un sí públicamente todavía.

Son Alejandro Eder, Diana Rojas, Ana Erazo, Elmer Montaña, Catalina Ortiz y Tulio Gómez.



Este último, empresario y accionista del América, le dijo a El País que algunos empresarios y líderes gremiales le han propuesto que sea candidato. “Lo he venido pensando, porque la política no es lo mío, y por que para sacar esta ciudad adelante se necesita el apoyo de todos. Solo no podré lograr nada”, explica dejando en claro que, de dar el salto, “lo haría por firmas, para no amarrarme a ningún político”.



Justo el miércoles, la excongresista Catalina Ortiz publicó en su cuenta de Twitter una foto con Gómez en la que preguntaba: “¿Vamos por la Alcaldía?”, y el viernes ella le respondió a este diario que nunca ha negado “que me interesa mucho poderle contribuir a esta ciudad con lo que he podido aprender en la vida” y que “hay que buscar unirse y que no haya gente que se tire en solitario y termine entregándole la ciudad a las fuerzas politiqueras de siempre”.



En la misma tónica parece estar la exconcejala Diana Rojas, quien considera que “lo que no nos puede pasar como ciudad es volver a quedar en manos de la corrupción”, pero reconoce que para evitar esa situación no solo se necesita un buen alcalde, “sino una lista cívica e independiente al Concejo”, que es en lo que ella ha venido trabajando.



Sin embargo, dice que pronto tomará una decisión “personal” sobre la Alcaldía y que “es valioso que salgan muchos candidatos y que en el camino la ciudadanía reconocerá quién es la persona”, “porque la verdadera encuesta es en la calle”.



En cuanto a Eder, quien sumó 135 mil votos en octubre de 2018, se sabe que está recorriendo la ciudad y que también iría por firmas, confiando en la estructura que ha logrado organizar con voluntarios presentes en varias comunas de Cali.



Ahora bien, más que indecisos, el abogado Élmer Montaña y la concejala Ana Erazo son precandidatos, ya que están a la espera de que el Pacto Histórico defina su mecanismo de selección para competir por el derecho a ir por la Alcaldía en nombre del partido de Gobierno.



“‘Todos somos Colombia’, movimiento que dirige la senadora Clara López Obrador, postuló mi nombre ante las fuerzas y los partidos que integran el ‘Pacto’ como precandidato”, corroboró Montaña, mientras que Erazo explicó que, una vez estén establecidos los criterios para las encuestas, definirá su precandidatura para suceder a Jorge Iván Ospina.