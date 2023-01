Aumentan críticas hacia Petro por decisión de asumir regulación de servicios públicos

. El anuncio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de asumir las funciones presidenciales que delegó en las Comisiones de Regulación de servicios públicos ha desatado todo tipo de críticas, a las cuales hasta el mismo presidente ha reaccionado.

El representante a la Cámara por el partido Centro Democrático Hernán Cadavid expresó: “La CREG, de la cual Gustavo Petro asumirá sus funciones, resulta que está compuesta por sus ministros y sus delegados. En realidad, lo que quiere es concentrar y abusar del poder. Una gran ALERTA”.



La exsenadora María del Rosario Guerra afirmó: “Muy peligrosa esta decisión de Gustavo Petro. Se pierden las garantías de independencia de los reguladores de CREG, CRA, CRC y demás. Señal negativa para los operadores y concentración de poder presidencial. Otro mensaje que afecta la inversión”.



El representante a la Cámara Christian Munir Garces afirmó: “Asumir las funciones de la CREG le da vía libre a Petro para tomar decisiones en el sector de minas y energía. Eso, sumado a la salida de Felipe Bayón de Ecopetrol nos obliga a mirar de cerca este sector. No vamos a permitir que manejen la política energética irresponsablemente”.



La senadora Paloma Valencia manifestó: “Este gobierno se entiende con el principio de la improvisación: El presidente asume el control de tarifas de servicios públicos El superintendente de SSPP no ha asistido a ninguna reunión de la CREG. Petro es su tributaria impuso las sobretasas al sector eléctrico Art 10”.



Entre las voces a favor, el excandidato presidencial Luis Pérez aseguró que el presidente Petro venía siendo engañado.



“Da la impresión de que la CREG y los dueños de la energía están engañando a la ministra y al presidente Gustavo Petro. La generación de energía sigue subiendo; la bolsa de energía es un mercado manipulado, con el silencio del gobierno y la CREG”, expresó Perez.



Frente a los comentarios en redes, el mandatario colombiano ha contestado algunos y ha evidenciado los diversos motivos del por qué tomó la decisión.



“Explícame el soporte técnico para que las generadoras hidroeléctricas con embalses llenos pongan a $900 pesos el kilovatio hora, cuando normalmente era de 200? O por qué crecieron hasta en un 40% las tarifas de la Costa Atlántica?”, afirmó el presidente.



El director del Centro de investigación y estudios sobre conflictos armados, violencia armada y desarrollo (Cerac), Jorge Restrepo, expresó que la regulación de los servicios públicos no se puede hacer por concertación, allí se refirió a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.



“La regulación no se hace por concertación. El gobierno dirigido por la ministra de minas cometió un nuevo error de método y contenido al dirigir la regulación de precios de la electricidad el año pasado”, expresó Restrepo.



A lo que contestó el presidente Petro: “Es cierto, propusimos un pacto tarifario a los agentes del mercado y fue burlado”.



El mandatario colombiano también ha asegurado que la decisión que tomó la faculta la Constitución Política.



“Cómo va a ser un error histórico asumir mis competencias constitucionales. La constitución del 91 le entregó al presidente la facultad de construir las políticas generales de los servicios públicos, y la ley estableció que el mayor derecho a proteger era el de las y los usuarios”, afirmó Petro.