Santa Librada: un ícono de Cali que celebra 200 años en 'cuidados intensivos'

Agrietada por el tiempo, y por tantos otros factores, la torre del reloj del colegio Santa Librada, que desde hace cinco años marca las 4:07 de la tarde, sigue siendo un referente para los cientos de estudiantes que han pasado por esta institución, que hoy conmemora 200 años.



La torre está cercada por grandes láminas metálicas que impiden el paso para evitar que se convierta en un peligro para la comunidad ‘libraduna’, pues este y otro edificio han sufrido un deterioro constante que no ha sido atendido, y que ha generado polémica en los últimos meses en la ciudad.



Desde la carrera 15 con calle 5 se deja entrever la fachada del colegio, hecha con ladrillo limpio, y tras sus puertas no solo se abre un mundo académico y lúdico, sino que se logra apreciar un campus influenciado por la arquitectura republicana con arcos apuntados que guían el camino hacia las aulas de clase.

Agrietada por el tiempo, y por tantos otros factores, la torre del reloj del colegio Santa Librada, que desde hace cinco años marca las 4:07 de la tarde, sigue siendo un referente para los cientos de estudiantes que han pasado por esta institución, que hoy conmemora 200 años. Foto: Aymer Álvarez / El País

El colegio, fundado por el General Francisco de Paula Santander en 1823, aún tiene 12 bloques que ‘resisten’ y cargan el peso de los años. Con grandes zonas verdes y espacios de recreación como salas de lectura, canchas de fútbol y un museo, los estudiantes desarrollan y fortalecen sus habilidades.



“El colegio Santa Librada era una estructura sólida, como el carácter de los profesores y el arrebato de los alumnos que por razones insurrectas lo convirtieron, a mucho honor, en ‘Santa Pedrada’, por tumbar un gobierno. Ahora el que se está derrumbando es el legendario edificio”, comentó el poeta Jotamario Arbeláez, uno de sus ilustres egresados.



“No me gradué por meterme de nadaísta, pero el poema nadaísta que le hice, ‘Santa Librada College’, me sirvió para hacerme famoso y ganar con los años el cartón de ‘Bachiller Honoris Causa’, la medalla de Ilustre Egresado y toda suerte de honores como el bautizo con mi nombre de un auditorio, que fue lo primero que se cayó”, añadió.



Julián Bonilla Escobar, abogado de profesión, quien es egresado de la promoción del 2006, manifestó el amor por su colegio. “A Santa Librada le agradezco los mejores amigos de la vida, los primeros amores, la conciencia social y política, y los paseos por San Antonio y la Loma de La Cruz”.

Santa Librada tuvo su primera sede en el convento de San Agustín. Hace 80 años se ubica en la Calle 5 con 15. Posee un bosque urbano y un Museo de Historia.

Bonilla contó que, desde hace siete años, junto con la Personera de su promoción, y otros egresados más, llevan una lucha constante para visibilizar las problemáticas que hoy afronta el colegio.



“Los libradunos han hecho grande esta ciudad y esta región, nos han puesto en el mapa, y los que salimos de épocas más recientes, en medio de más precariedades, tenemos igual compromiso de estar a la altura del colegio Republicano de Santa Librada. De modo que lo que hacemos es para que siga construyendo ciudadanos y ciudadanas ejemplares, que no se pierda esa posibilidad de seguir siendo parte de la historia”, comentó.



Le puede interesar: Resultados en las Pruebas Saber tuvieron leve mejora en Cali



La tradición de esta institución no solo se debe al temple de sus educadores y al carácter contestatario de los estudiantes, sino también a los grandes personajes que han pasado por sus aulas y que le han aportado a la ciudad y al país.



Por ejemplo, allí se formaron cuatro presidentes de Colombia: Eliseo Payán, Carlos Holguín Mallarino, Manuel María Mallarino y Jorge Holguín Mallarino, así como también el periodista Mario Alfonso Escobar, el dramaturgo Enrique Buenaventura, entre muchos otros.



“De nada me siento más orgulloso en la vida que de haber sido alumno libraduno. Allí aprendí a nadar, a jugar ajedrez y a hacer poesía”, dijo Jotamario Arbeláez.

El busto del General Francisco de Paula Santander es un referente para los estudiantes y la comunidad libraduna. Foto: Aymer Álvarez / El País

La problemática

Mónica Patricia Medina, actual rectora de la institución. Foto: Aymer Álvarez / El País

Mónica Patricia Medina, actual rectora de la institución, desde hace seis años, ha sido testigo de la evolución del problema de infraestructura del colegio, que se acrecienta con el tiempo.



Los bloques A y H están clausurados y hoy sirven de depósito de implementos que no se utilizan.



“Cuando llegué al Santa Librada tenía la idea romántica de levantar los ánimos de la institución y cambiar ideas, como el ser llamado ‘Santa Pedrada’, que aunque la gente lo dice con humor, no expresa realmente lo que es la comunidad”, dijo.



Mónica es la primera mujer en la rectoría que ha tenido la institución en 200 años. Llegó con ilusión en el 2016 a dirigir el colegio santanderino y se encontró con varios retos: superar las divisiones de género que separaban a los niños de las niñas y trabajar en un espacio que requiere mejoras, pues las pequeñas grietas en las paredes fueron creciendo, por lo que hace unos años decidió clausurar los edificios deteriorados.

Precisamente, los problemas de los bloques se deben a una condición especial que tiene el suelo y los movimientos leves de la tierra hacen que la profundidad de las grietas aumente.



Lea también: Abren convocatorias al taller de escritura creativa 'Écheme el cuento', en Cali



Santa Librada tiene la capacidad de albergar unos 3000 estudiantes, pero actualmente cuenta con alrededor de 1200. A los docentes les ha tocado adaptarse a las condiciones de la infraestructura, de manera que las clases se dictan con aparente normalidad.



La institución santanderina fue pionera de la educación pública en la ciudad y en el país. Hoy por hoy, es una organización inclusiva en la que hay más de 300 estudiantes de las comunidades indígenas, una población con distintas discapacidades y con una oferta bilingüe.



“Llevamos varios años tratando de apostarle a unas metas que nos hemos trazado: reducir el fracaso escolar, minimizar la deserción y preparar a los estudiantes para la educación superior. En ese sentido, venimos trabajando en implementar un modelo educativo por créditos, de tal manera que esperamos que los estudiantes no tengan que repetir nada”, contó la rectora.



La fuente de agua no funciona y permanece en uno de los bloques clausurados. Ahora, tiene en su centro el busto de un águila, símbolo emblemático del colegio. Foto: Archivo El País

El futuro

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se comprometió en 2022 a conseguir $50 mil millones para mejorar la infraestructura de la institución. Además, se creó el Comité Bicentenario, pero los avances han sido pocos.



En su momento, el Mandatario dijo: “Asumimos el compromiso de poder incorporar los $50 mil millones para que esta institución, referente histórico e insigne de nuestra patria, sea reconstruida integralmente. Haremos del colegio Republicano de Santa Librada una ‘preciosísima’ ciudadela educativa”.



Pero, “en tres años de esta Administración lo único que han hecho es el cerramiento metálico de los dos bloques, y eso por cumplimiento de una medida cautelar de una juez”, expresó Mónica Medina.



Lea además: Primeros apartamentos del sector de El Calvario se entregarían a partir de abril

El bloque de las aulas inteligentes es el edificio más nuevo que tiene la institución, se construyó en el 2016. Foto: Aymer Álvarez / El País

Desde la Secretaría de Educación se informó que se tienen destinados $ 5 mil millones para recuperar los bloques más urgentes del colegio. “Este año se tienen recursos bases para arrancar los arreglos del bloque A y bloque H. En la medida que hagamos esto, es posible que se puedan tener más recursos para la proyección de toda la ciudadela”, afirmó el Secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis.



Desde el Concejo de la ciudad se criticó la inacción de la Alcaldía para ejecutar inversiones en el colegio. “Hay que cuestionar, primero, la falta de compromiso de parte de las administraciones de Cali, que pese a la conformación de un Comité del Bicentenario no hizo ninguna gestión para que esta fecha fuera solemne para los caleños”, dijo el concejal Roberto Rodríguez.



Agregó que “con infinidad de excusas, los alcaldes y secretarios de Educación son responsables del deterioro del Santa Librada, claustro educativo del cual egresaron cientos de ilustres vallecaucanos”.

El Gobierno Nacional hace parte del Comité Bicentenario y según informó el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, se espera definir un monto de recursos para el colegio.

Celebración

Hoy se llevará a cabo una eucaristía en la Iglesia Catedral de San Pedro Apóstol, a las 12 del día, para conmemorar el bicentenario del Santa Librada.



Mañana se realizará un homenaje al General Santander, el cual estará acompañado por actos culturales en el colegio. Toda la comunidad está invitada.



Además, durante todo el año del bicentenario se realizarán foros y eventos culturales.



Este 1 de febrero inician las clases.