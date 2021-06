'El Mindo' recibió amenazas de muerte por foto junto a civil armado que disparó durante protestas

Valentina Rosero Moreno

Armando Ortiz, el influencer conocido como 'El Mindo', denunció que tanto él como su familia, han recibido amenazas de muerte a través de redes sociales.



Según indicó, las amenazas son producto de una foto en la que él aparece con un civil que, el pasado viernes 28 de mayo, estaba portando un arma durante las disturbios que se registraron en el sector de Ciudad Jardín, en el sur de Cali.



"En este momento se encuentra amenazada mi familia, me encuentro amenazado yo, ya tomamos cartas en el asunto. Quieren atentar contra nuestra vida, no caigamos en ese juego de violencia. Exijo mi derecho al respeto a la vida mía y de mis familiares", manifestó.



De acuerdo con lo explicado por el influencer, debido a la información falsa que ha sido publicado por redes sociales en la que se asegura que él también estaba armado en una protesta, ahora es blanco de amenazas y, además, tuvo que denunciar cuentas de redes a través de las cuales les han enviado mensajes intimidantes.



Lea además: Amenazan de muerte a Beto Coral y su familia tras su denuncia sobre civil armado en Cali



De igual forma, se refirió a las fotografías que han sido virales y comentó que "me han dicho que hago parte de un grupo paramilitar porque me tomé una foto con una persona que tuvo un acto no de ciudadano, un acto de violencia. Pero uno como tercero no puede hacerse responsable de los actos que haga cada persona".



Asimismo, el influencer insistió en que de él pueden decir cualquier cosa, menos que es una persona violenta. "Yo nunca me he acercado a un arma, no he disparado. No he jugado ni paintball ni Free Fire ni nada de ese tipo de cosas".



"El día que de pronto quise prestar servicio militar, me rechazaron porque tenía el pie plano. Ya el destino me decía que no necesitaba tener un arma en mis manos y agradezco también por eso", comentó.



Finalmente, hizo un llamado a las personas a que verifiquen la información antes de arremeter contra otros ciudadanos y dijo que "antes de ser Armando Ortiz, más conocido como ‘El Mindo’, soy ciudadano, amigo, hijo y novio. Exijo el respeto a mi vida nuevamente".