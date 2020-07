Consejo de Estado estudiará demanda que solicita nulidad de la elección de fiscal Francisco Barbosa

Erika Mantilla

El Consejo de Estado anunció el estudio de una demanda con la que solicitan la nulidad del aparte sobre la elección del fiscal general Francisco Barbosa, y que establece su permanencia en el cargo por cuatro años, a partir de su posesión.



Cabe precisar que en el expediente no fue incluida copia auténtica del acto confirmatorio de la elección, ni de las respectivas constancias de comunicación y de su ejecutoria, cuyas fechas de expedición constituyen el inicio de los 30 días de plazo legal previsto para demandar este tipo de actos.



La corporación judicial encontró que el no incorporar estos documentos a la acción no obedece al actuar negligente ni descuidado por parte de los demandantes. Al contrario, presentaron evidencia de que el 6 de marzo, cuando se encontraba vigente el plazo de caducidad de la acción, presentaron la respectiva solicitud de los documentos ante la Corte Suprema de Justicia.



Esta respondió que los actos administrativos se encontraban publicados en la página web de la entidad, y de ahí la dificultad para aportar la copia auténtica del acto.

Según el Consejo de Estado, cuando “el acto no ha sido publicado o se deniega su copia o cuando se deniega la certificación sobre su publicación”, es posible que el juez contencioso administrativo haga recaudo del acto demandado, así la regla general exija que esta exigencia debe ser cumplida por los demandantes.



La corporación determinó que, cuando hay dudas respecto a la caducidad de la acción y ante la imposibilidad de los accionantes de acceder al acto de confirmación de la designación que se está demandando, lo que corresponde es avocar conocimiento de la acción, sin perjuicio de que, una vez se cuente con el material probatorio, se verifique si la demanda se presentó o no dentro de los 30 días posteriores al acto de confirmación de la elección de Francisco Barbosa como fiscal general de la Nación.



Frente a los demás requisitos formales de la demanda, la corporación judicial determinó que la acción reúne todas las exigencias legales, lo cual conduce admitir esta acción para su estudio.

