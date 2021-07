Comuna 22, la única sin homicidios durante el primer semestre del 2021 en Cali

Valentina Rosero Moreno

Entre el 1 de enero y el 30 de junio del presente año no se presentó ningún homicidio en la Comuna 22, ubicada en el extremo sur de Cali y de la que hacen parte barrios como la Urbanización Ciudad Jardín, Bochalema, Parcelaciones Pance y Alférez Real, entre otros. Esta fue la única comuna de la ciudad en la que no hubo asesinatos durante el semestre que acaba de terminar.



Una de las estrategias que se implementó en la Comuna 22 es la denominada Frentes de Seguridad, que consiste en el trabajo en conjunto de la comunidad y la Policía, pues mensualmente los habitantes de este sector se reunen con las autoridades para manifestar algunas de las problemáticas de convivencia y orden público y encontrarles soluciones a corto plazo.



También se crearon líneas directas para que los ciudadanos ante cualquier comportamiento sospechoso en las vías públicas den aviso inmediato a las autoridades.



“La estrategia de la no violencia y no robo ha tenido éxito en esta comuna por los Frentes de Seguridad que bien podrían definirse como una forma de unión, la comunidad unida en pro de la seguridad, tranquilidad y convivencia pacífica de una zona específica”, explicó la líder social y coordinadora de los 32 Frentes de Seguridad que actualmente operan, Olga Naranjo.



“Aquí nos preocupamos, no solamente por nuestro bienestar, sino por el bienestar del vecino. Hay un lema en esta comuna: yo te cuido, tú me cuidas. Así lo hemos hecho, procurando trabajar de la mano con la Policía Nacional, buscando el fin primordial, ya que una comunidad unida es también una comunidad segura”, señaló Naranjo.

El año pasado, en la Comuna 22 de Cali se presentaron 3 homicidios en el primer semestre, según el Observatorio de Seguridad. En 2021 la cifra va en cero.

A su vez, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Juan Carlos León, dijo que “además del trabajo junto con la comunidad, se tienen 34 grupos de seguridad que nos dan información de una forma oportuna, real y veraz de lo que está pasando en ese momento en la comuna. También se cuenta con un total de 1658 alarmas instaladas, lo que hace que se reduzca, no solo el delito de homicidio, sino los hurtos”.



El General, asegura que sería ideal que esta estrategia se replique en otras comunas de la ciudad. Para lograr eso se está colocando en marcha un plan con el que se busca que haya más aceptación del ciudadano hacia la Policía y poder lograr mejores canales de comunicación y trabajar siempre en equipo y con la ayuda de todos.



“Queremos ser mucho más visibles ante los ciudadanos y por eso creamos algo que se llama los Cuadrantes Vecindario, estrategia que consiste en ir puerta a puerta en cada vivienda para escuchar los problemas de seguridad. Esto inició en la Comuna 22 y esperamos replicarlo en las demás”, dijo León.



El concejal Roberto Ortiz manifestó que los Frentes de Seguridad Ciudadana son fundamentales para combatir la violencia en Cali, y coincide en que esto debe empezar a implementarse en todas las comunas de la ciudad. “Esto es fundamental para poder volver nuevamente a la normalidad y que todas las personas contribuyan a la construcción de ciudad por medio de los grupos de WhatsApp y demás plataformas”.



Para Ortiz, “la Comuna 22 tiene un buen sistema de vigilancia de cámaras que son de las empresas privadas que cuidan, no solo las unidades y casas, sino también las calles y, ante esto, los delincuentes evitan caer en filmaciones”.

Los homicidios de El Hormiguero, La María, La Vorágine, La Viga y Pance, no son de la Comuna 22, puesto que estas son zonas rurales ajenas al sector.

Precisamente, el Comandante de la Estación de Policía La María, explicó que en toda la comuna se tienen vinculadas a las empresas de vigilancia de los condominios, conjuntos residenciales y sector comercial, para que informen de manera oportuna cualquier actividad irregular que los guardas observen en las cámaras de seguridad.



Otra de las razones por la que los habitantes del sector consideran que la comuna es la menos violenta, es al constante contacto y solidaridad entre los habitantes de los diferentes barrios, pues incluso durante la pandemia se recolectaron 11.400 mercados para los habitantes de las veredas y corregimientos ubicados al sur de la ciudad. Todos prestaron sus servicios para repartir y abastecer a sectores como El Hormiguero y la Vereda Chontaduro.



Por su parte, la juez de paz de la Comuna 22, Yolanda Bonilla, expresó que “de todos estos programas de los entes de seguridad, la bandera la tiene la Policía de la Estación La María. Nosotros tenemos una metodología especial, la cual consiste en mantener reuniones mensuales con el comandante y los altos mandos, esto para presentar un informe de actividades. El año pasado fue difícil debido al Covid- 19, pero este año volvimos”.



Yolanda, también explicó que “esta es una estructura seria, donde todos tenemos un sentido de pertenencia. Nosotros como civiles debemos aportar para ayudarle a la Policía. La autoridad no puede, por lógica, hacer todo, es imposible tener un policía por cada ciudadano, debemos ayudar, pues ese ha sido el éxito de la Comuna 22”.

En total, en Cali, en lo que va del año, se han presentado 640 homicidios. 165 más que en el primer semestre del año anterior. Un aumento del 35%, según las autoridades.



La comuna en la que se han presentado más homicidios hasta la fecha es la 13, ubicada al oriente de Cali, donde se ubica Ulpiano Lloreda, Charco Azul, El Diamante, Calipso, entre otros. Solo aquí se registraron 70 homicidios, 23 más que en el mismo periodo del año anterior.



Junio presentó un incremento del 46% en los homicidios. Según cifras entregadas por las autoridades, fueron 143 asesinatos el pasado mes. El año anterior, en junio, se registraron 98.