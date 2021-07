640 personas fueron asesinadas en el primer semestre del 2021 en Cali

Valentina Rosero Moreno

El primer semestre del año, Cali cerró con un aumento del 35% en materia de homicidios. Según las autoridades, entre el 1 de enero y el 30 de junio se presentaron 640 homicidios, 165 más que en el año anterior.

Estas cifras convierten al primer semestre del 2021 en uno de los más violentos desde el 2016, cuando en el mismo tiempo se presentaron 698 homicidios en las 22 comunas de la ciudad.



La comuna de Cali en la que se han presentado más homicidios hasta la fecha es la 13, ubicada al oriente de Cali, donde están situados barrios como Ulpiano Lloreda, Charco Azul, El Diamante, Calipso, entre otros. Solo aquí, se registraron 70 homicidios, 23 más que en el mismo periodo del año anterior.



En la lista le siguen la Comuna 14, con 63 homicidios; la 15, con 60 y la 18, con 43.



La Comuna 20 es otra de las que más tiene preocupadas a las autoridades, puesto que en este sector de ladera, donde hay barrios como Siloé, Belén y Tierra Blanca, se presentaron 51 homicidios, 33 más que el año anterior.



Contrario a esto, la única comuna donde no se presentaron homicidios fue la 22, en el extremo sur de la ciudad.



Asimismo, la Comuna 19, donde ocurrió el pasado 13 de junio el asesinato del cantante Junior Jein, se presentaron 18 homicidios, 5 más que en el 2020.

Por qué aumentaron los homicidios

Al respecto, el secretario de seguridad de Cali, Carlos Javier Soler, explicó que la ciudad ha tenido una historia de más de 25 años de oficinas de cobro y bastante conflictividad por bandas que se lucran del narcotráfico.



“Estos grupos hacen su tránsito desde el departamento del Cauca hacia el centro del país, y del centro de Colombia, pasando por Cali, hacia Buenaventura, convirtiendo las áreas perimetrales de la ciudad en lugares donde las bandas dedicadas al narcotráfico encuentran a jóvenes sin trabajo, los contratan, les dan armas de fuego y así les crean un mito que dice que el que tiene las armas luego tendrá carros, poder, casa, mujeres y licor”.



“Tristemente, muchos jóvenes, entre los 14, 15 y 16 años, ven en esto su futuro, dejando a un lado la educación y el trabajo”, explicó el funcionario.



Por su parte, para Adalberto Sánchez, director del Instituto Cisalva, el incremento de homicidios en el primer semestre en Cali se debe a múltiples factores. El primero es que estas cifras reflejan el comportamiento tradicional que tiene el indicador de tasa de homicidios, donde los determinantes socioeconómicos de la ciudad no se mejoran.

“Si no hay oportunidades de estudio para los jóvenes es muy probable que la ilegalidad tome fuerza y eso incremente

las cifras de homicidio en la ciudad”, Adalberto Sánchez.

“No podemos desconocer que el aumento de los homicidios tiene relación con el levantamiento popular de los últimos dos meses, y eso deja en la ciudad una estela de problemas de convivencia y de no resolución de conflictos, generando distorsión sobre el comportamiento regular de homicidios. Adicionalmente, hay que sumarle los problemas que ha desencadenado la pandemia, pues se ha debilitado la estructura económica de la región”, explicó Sánchez.



A su vez, el concejal Fernando Tamayo dijo que estas cifras son alarmantes, puesto que son más altas que las registradas en el primer semestre del 2019, cuando no había pandemia y se presentaron 541 homicidios.



“Los asesinatos han aumentado en las zonas que tuvieron influencia de los bloqueos realizados durante el Paro Nacional. Esto obedece a una razón muy obvia, porque, por ejemplo, bloqueos como los de Puerto Rellena y Calipso, hicieron que durante 40 días no pudiera ingresar la Policía, ni haber presencia de la autoridad en algunos sectores del Distrito de Aguablanca. Todo esto hizo que las bandas organizadas se reacomodaran, provocando enfrentamientos entre bandas y organizaciones criminales que comenzaron a ajustar cuentas de negocios ilícitos del narcotráfico, microtráfico y de prestamos gota a gota”, sostuvo el Concejal.



Por su parte, el concejal Harvy Mosquera, considera que son tres las causas que generaron el escenario ideal para que se multiplicaran las actividades criminales y otros factores.



“La primera, es la baja apuesta de la administración distrital en programas de prevención del delito con población en condición de vulnerabilidad. La segunda, es la problemática de desempleo, que ubica a Cali como la ciudad principal con mayor tasa de desempleo del país (24,3%). Y, por último, el estallido social que se vivió en la ciudad, ya que durante estas jornadas se enfocaron los esfuerzos de la Policía en tareas de control a la población ubicada en los puntos de concentración”, finalizó Mosquera.

Homicidios en junio

En junio también se presentó un incremento en la cifra de homicidios en Cali. Según las cifras entregadas por las autoridades se presentaron 143 homicidios, mientras que en el mismo mes del año anterior habían sido 98.



Con estas cifras se puede evidenciar un aumento en este tipo de delito del 46%.