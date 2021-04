Christine Armitage denunció que ella y su esposo fueron atracados en un restaurante

Álvaro José Carvajal Vidarte

Christine Armitage, directora ejecutiva de la fundación Sidoc e hija del exalcalde de Cali Maurice Armitage, denunció a través de su cuenta de Twitter que ella y su esposo fueron víctimas de un hurto a mano armada mientras estaban en un establecimiento comercial en Yumbo.



Los hechos se registraron en la tarde de este martes, en un local de la cadena de restaurantes El Corral, ubicado en ese municipio vallecaucano.



"A mi esposo y a mi nos atracó un hombre a mano armada. Aparte del robo, estamos bien y tranquilos. No nos pasó nada, afortunadamente", escribió Armitage.

Hace una hora, en @ElCorral_ que queda en Yumbo, a mi esposo y a mí nos atracó un hombre a mano armada. Aparte del robo, estamos bien y tranquilos. No nos pasó nada, afortunadamente.#AbroHilo... — Christine Armitage (@ChristArmitage) April 20, 2021

En una serie de trinos, la magíster en Desarrollo Urbano explicó que el único inconveniente se presentó cuando llegaron al punto las unidades de la Policía Metropolitana de Cali que atendieron la situación.



"Le pedimos al encargado de ese punto de El Corral que por favor les pasara el video de las cámaras de seguridad para que identificaran al atracador y pudieran hacer su trabajo inmediatamente. Sin embargo, su respuesta fue que necesitaba una orden judicial para enviarla a Bogotá y esperar una autorización para, ahí sí, mostrar el video. De aquí a que eso suceda, pueden pasar tres días", lamentó Christine Armitage.

La hija del exmandatario caleño recalcó que hay procedimientos que se deben respetar, "pero también tenemos que entender que debemos facilitarle las cosas a la Policía Nacional".



"No es posible que uno necesite una orden judicial para que un policía pueda analizar el video de un atraco a mano armada. Quizá si se lo hubieran mostrado oportunamente a los policías, en estos momentos habría un delincuente menos en la calle", expresó.



Finalizó su serie de trinos con un llamado a la unión contra la delincuencia. "No basta con denunciar cada robo. Los restaurantes deberían poder entregarles a las mismas autoridades cualquier video que ayude a capturar a los atracadores que se meten a sus establecimientos a robar a sus clientes".



"Unidos somos más. Esto no es solo responsabilidad del Gobierno y la Policía: es un problema de todos. Los establecimientos deben cooperar y ser proactivos. Invito a los gremios a hacer algo en Cali con convicción y respaldo de las autoridades", puntualizó.

