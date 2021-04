Preocupan atracos y denuncia de violación en el Parque El Ingenio

Álvaro José Carvajal Vidarte

El parque más visitado por los caleños está desprotegido.



El muchacho comenzó a gritar desesperado: “¡Policía, policía!” Estaba vestido con el uniforme que utilizan los estudiantes de medicina, y se aferraba a su maletín abrazándolo contra su pecho mientras un ladrón le hacía lances con un cuchillo. Cuatro cómplices más lo esperaban en bicicleta. “¡Policía, policía!”



Pero la Policía nunca llegó. Sucedió a las 8:20 p.m. del miércoles 14 de abril, en el parque El Ingenio de Cali, sobre la Carrera 83. Las alarmas de los edificios se encendieron, lo que ahuyentó a los atracadores, y los vecinos salimos a intentar ayudar al muchacho. No se dejó robar.



Mientras esto sucedía, llamamos al cuadrante de la Policía. La llamada al 3105307227 quedó registrada a las 8:23 p.m. La denuncia se hizo en 48 segundos. En una moto hubieran alcanzado rápidamente a los atracadores que, en bicicleta, tienen azotada la zona. Pero ningún agente se presentó en toda la noche. Como si la inseguridad que a diario enfrentan los caleños no importara.



La zona más peligrosa del parque El Ingenio es sobre el jarillón del río Meléndez. Es un corredor que utilizan quienes van a trotar o montar bicicleta, pero donde también los ladrones se camuflan entre los árboles.

Incluso hay una denuncia sobre una violación. La Policía no da información sobre los supuestos avances de las investigaciones porque “hacen parte de la reserva del sumario”. Una de las víctimas, sin embargo, me contó lo sucedido, con la condición de que no revelara su nombre.



Todo ocurrió en un día entre semana, en la noche. Él estaba con una amiga caminando por el jarillón del parque. Cuando miró hacia atrás, vio a un tipo que venía con un revólver que sostenía sobre su pecho. De inmediato, lo encañonó con una advertencia: “no vas a correr, que esta no se encascara”. La víctima vio los tiros a través del tambor.



No opuso resistencia. Entregó su celular, lo que llevaba de plata. Lo mismo hizo su amiga. Pensaron que lo peor ya había pasado. Sin embargo, el delincuente, apuntándoles, les dijo que se dirigieran hacia el fondo del jarillón del parque. Allí, violó a la muchacha.



El profesor Gabriel Uribe, jefe del departamento de Artes Escénicas de la Universidad del Valle, denunció también en Blu Radio que unos delincuentes que se hacían llamar ‘grupo de limpieza social’, asaltaron a 12 estudiantes de la universidad mientras almorzaban en el parque. Les quitaron celulares, plata, y los retuvieron durante dos horas. “Los atracos han aumentado de manera dramática, tanto de día como de noche”, se lee además en una carta de la administración de un edificio dirigida a la Secretaría de Seguridad.



El capitán Vargas, quien desde hace un mes se encarga de la seguridad en el cuadrante de El Ingenio, dice que se han hecho controles junto con la Alcaldía, sobre todo con los toques de queda. Pero algo, entonces, no funciona. El parque más visitado por los caleños está desprotegido.



