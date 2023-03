Asocaña rechazó nuevo ataque que dejó heridos a trabajadores del Ingenio La Cabaña

Luego de que dos trabajadores del Ingenio La Cabaña fueran víctimas de un atentado mientras desarrollaban sus labores en una finca en el Cauca, la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, Asocaña, rechazó este acto de violencia.



Teniendo en cuenta que los dos trabajadores fueron atacados con arma de fuego mientras realizaban labores agrícolas en una finca del municipio de Padilla y que, además, este es el tercer atentado contra colaboradores de la agroindustria, Asocaña fue enfática en que es necesario que el Gobierno tome acciones para frenar la violencia de la que están siendo víctimas los ingenios y sus trabajadores.



Al respecto, Claudia Calero, presidenta de Asocaña, manifestó que es alarmante el aumento de los actos violentos en contra de los trabajadores del sector agroindustrial de la caña en el norte del Cauca. Por lo cual, hizo un llamado a la Fiscalía, la Defensoría y demás autoridades o entidades competentes para que no solo investiguen lo ocurrido este jueves, sino que también se ubiquen e identifiquen a los responsables.



"Hacemos un llamado al Gobierno, a la Fiscalía y a las autoridades para que tomen acciones rápidas que permitan identificar a los responsables de estos atentados y llevarlos ante la justicia. No se puede permitir que los delincuentes queden protegidos por el manto de la impunidad y se sigan vulnerando los derechos a la vida, al trabajo y a la libre movilidad en el norte del Cauca. También pedimos el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y las organizaciones de derechos humanos en esta región", comentó Calero.



Con relación a los hechos registrados en la tarde de este jueves, Asocaña recordó que este es el segundo acto violento del que son víctima los trabajadores del Ingenio La Cabaña en menos de un mes, puesto que el pasado 16 de febrero uno de sus colaboradores fue agredido en el rostro, un hombro y el pecho en medio de un ataque en Santander de Quilichao.



El ataque en Santander de Quilichao ocurrió a escasas dos semanas del asesinato de dos trabajadores del Ingenio del Cauca en la vereda El Tetillo, municipio de Padilla, donde otras dos personas resultaron heridas y una más fue secuestrada y liberada posteriormente.



"No podemos permitir que los actos cometidos por unos pocos frustren los esfuerzos por alcanzar la paz en el territorio. Es hora de ponerle freno a la acción de los violentos que están vulnerando el derecho a la vida, al trabajo y a la propiedad y están poniendo en riesgo los cerca de 50.000 empleos directos e indirectos que genera la agroindustria de la caña en el norte del Cauca", precisó la Presidenta de Asocaña.