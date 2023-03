Video: El "agarrón" entre Alejandro Ocampo y María Fernanda Cabal por discusión de Petro y Bukele

Un fuerte cruce de palabras e insultos, protagonizaron este jueves la senadora María Fernanda Cabal y el representante Alejandro Ocampo cuando, en medio de una entrevista que le concedieron a Semana, se les cuestionó sobre el rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Nayib Bukele por la política carcelaria de El Salvador.



El "agarrón" entre los congresistas vallecaucanos inició en el momento en que se les preguntó su opinión sobre la radical política carcelaria contra pandilleros implementada en territorio salvadoreño que, según el Gobierno de El Salvador, ha llevado a reducir los índices de inseguridad en el país centroamericano.



A propósito del intercambio de trinos que hubo entre Petro y Bukele, ocasionado por las posturas diferentes que cada uno tiene con relación a las políticas carcelarias, el representante Ocampo aseguró que el jefe de Estado colombiano es fiel a un modelo opuesto al de tener a la gente encarcelada.



"Lo de Bukele es una película, un acuerdo entre él y las pandillas. No hubo bajas, no hay muertos en la forma de capturar personas supuestamente tan peligrosas", comentó Ocampo, a lo que la senadora Cabal no solo manifestó su desacuerdo, sino que además criticó el hecho de que Petro se hubiera puesto a "darle consejos a Perú, a Chile, a Nicaragua".



"Petro es desafiante, Petro es mitómano, es narcisista, quiere ser el líder de la América Latina socialista. En todo le ha ido mal, porque no quieren les dé recomendaciones, menos cuando destruyó la ciudad capital cuando fue alcalde", manifestó Cabal.



El cruce de opiniones entre los dos congresistas del Valle, hasta ese punto, era controlado y sin insultos, sin embargo, el tono de la conversación empezó a "encenderse" cuando Ocampo calificó de "grave" la posición de Cabal, lo que generó que ella le refutara el hecho de que él defendiera la seguridad de los colombianos, pero no estuviera de acuerdo con el uso de las cárceles.



"No querés cárceles, los querés en la calle, como el ministro de Justicia", le reclamó Cabal. A lo que Ocampo le respondió: "Yo no he dicho eso. Yo quiero en la cárcel a esos y a los amigos suyos, porque ambos son delincuentes". Declaraciones que llevaron a que el "agarrón" subiera de tono porque la discusión pasó a tener ataques personales.



Ante eso, la Senadora del Centro Democrático expresó que Ocampo "es amigo de los guerrilleros de las Farc", lo que llevó a que el representante la relacionara a ella con Andrés Felipe Arias, a quien llamó "el señor ternura". Frente a ello, Cabal dijo que el exministro "es un hombre inocente que no violó niños, usted está al lado de violadores de niños, señor Alejandro".



En medio del rifirrafe, el Representante se refirió directamente al Centro Democrático y señaló que durante los gobiernos de Iván Duque y Álvaro Uribe, los líderes de derecha "no fueron capaces de acabar el crimen". Y, ante un intento de Cabal de intervenir, Ocampo comentó: "¿Cuál criminalidad acabaron? Ustedes nos dejaron las calles llenas de criminales, llenas de bandidos".



Cabal, ante esas palabras, no solo defendió la labor de Uribe como Jefe de Estado, sino que también tildó a Ocampo de estar lleno de odio. "Uribe fue el mejor presidente de los últimos 100 años, para ustedes los resentidos. El mejor, un hombre que creció la capacidad adquisitiva de los pobres, un hombre que construyó universidades. Aterrice, el odio no lo deja pensar", respondió la senadora.



Aunque hubo un momento en que los entrevistadores intentaron calmar la alta tensión que había entre los congresistas, el "agarrón" entre ambos continuó, lo que llevó a que ambos empezaran a realizar señalamientos el uno del otro. De hecho, hubo un momento en que la senadora acusó a Ocampo de "fumar marihuana como la representante Susana Boreal" a lo que él contestó que Cabal "tiene más denuncias que Boreal".



"Usted es un inmoral, un pervertido y un atrevido. Usted me está diciendo a mí cosas que no son, está dañando mi buen nombre (...). A mí me respeta, usted me ha dicho que soy una delincuente y que mi marido (José Félix Lafaurie) también. Tengo una familia muy conocida, a mí me respeta, no tengo problema de que usted sea un resentido. Vaya al psiquiatra", respondió Cabal, mientras el cruce de acusaciones y señalamientos entre ambos continuaba.



Ocampo, por su parte, calificó el comportamiento de Cabal como el de "una loca". Por lo cual, la senadora no guardó silencio, sino que se defendió y le exigió respeto. "Respéteme. Usted se metió con mi familia, usted es un irrespetuoso", concluyó Cabal.



Debido a que el cruce de palabras entre ambos no estaba cerca de concluir, Vicky Dávila, quien lideraba la entrevista, tuvo que intervenir y le pidió a los dos congresistas tranquilizarse. Tras lograr que los dos se calmaran, la entrevista continuó con una pregunta final sobre si a los "criminales hay que darles el trato que motiva Bukele o el que defiende Petro".